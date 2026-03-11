Происшествия 11.03.2026 в 15:50
Строителя «Мегаполиса» задержали в Улан-Удэ
Сегодня Владимиру Хусаеву изберут меру пресечения
Текст: Андрей Константинов
Известный бизнесмен-строитель Владимир Хусаев был задержан вчера сотрудниками ОЭБиПК УМВД РФ по Улан-Удэ в рамках расследования уголовного дела о нарушениях при долевом строительстве в компании «Мегаполис». Как сообщил источник «Номер один» в правоохранительных органах, сейчас 69-летний предприниматель имеет статус подозреваемого, сегодня суд должен будет избрать ему меру пресечения. Скорее всего, бизнесмен останется на свободе – статья 200.3 УК РФ (привлечение средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов), которую инкриминируют Владимиру Хусаеву, не относится к категории тяжких.
Напомним, несколько дней назад прокуратура Бурятии сообщила о возбуждении уголовного дела, в котором фигурировала компания бизнесмена.
«Установлено, что ООО «Мегаполис» осуществляет строительство многоквартирных жилых домов в Улан-Удэ. При этом коммерческая организация неправомерно заключила с двумя гражданами договоры купли-продажи квартир без открытия специальных эскроу-счетов. Общая сумма незаконно привлеченных средств граждан превысила 4,9 млн рублей», - рассказывали в надзорном ведомстве.
Недавно Владимир Хусаев был осужден за крупное мошенничество и чудом избежал еще одного приговора – по «налоговому» делу. Последнее время его бизнес-структуры регулярно оказываются в центре скандалов. Один из самых громких – строительство жилого комплекса «Мегаполис». Помимо отставания от графика, там возникли проблемы и с качеством жилья. Так, жильцы сданного в прошлом году дома недавно жаловались в ОНФ на серьезные недоделки. Сейчас «фронтовики» добиваются, чтобы застройщик устранил нарушения и требуют возбуждения в отношении него уголовного дела.
Тегизадержание Мегаполис