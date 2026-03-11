Строителя «Мегаполиса» задержали в Улан-Удэ

Известный бизнесмен-строитель Владимир Хусаев был задержан вчера сотрудниками ОЭБиПК УМВД РФ по Улан-Удэ в рамках расследования уголовного дела о нарушениях при долевом строительстве в компании «Мегаполис». Как сообщил источник «Номер один» в правоохранительных органах, сейчас 69-летний предприниматель имеет статус подозреваемого, сегодня суд должен будет избрать ему меру пресечения. Скорее всего, бизнесмен останется на свободе – статья 200.3 УК РФ (привлечение средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов), которую инкриминируют Владимиру Хусаеву, не относится к категории тяжких.









«Установлено, что ООО «Мегаполис» осуществляет строительство многоквартирных жилых домов в Улан-Удэ. При этом коммерческая организация неправомерно заключила с двумя гражданами договоры купли-продажи квартир без открытия специальных эскроу-счетов. Общая сумма незаконно привлеченных средств граждан превысила 4,9 млн рублей», - Напомним, несколько дней назад прокуратура Бурятии сообщила о возбуждении уголовного дела, в котором фигурировала компания бизнесмена.«Установлено, что ООО «Мегаполис» осуществляет строительство многоквартирных жилых домов в Улан-Удэ. При этом коммерческая организация неправомерно заключила с двумя гражданами договоры купли-продажи квартир без открытия специальных эскроу-счетов. Общая сумма незаконно привлеченных средств граждан превысила 4,9 млн рублей», - рассказывали в надзорном ведомстве.