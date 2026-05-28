Зурхай на четверг, 28 мая

Благоприятно: для людей года Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», связанный с приумножением детей, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям года Курицы, Коровы и Змеи, возводить объекты поклонения, строить город, водные каналы, печи, работать в поле, заниматься делами, связанными с государством (возведение на должность, принятие закона, объявление указа и т. д.), совершать прочие умиротворяющие действия.Неблагоприятно: для людей года Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; принимать монашеские обеты, торговать, проводить ритуал огненной пуджи, совершать омовение, полагаться на подчиненных, становиться друзьями, составлять договор, торговать, начинать новый бизнес.Стрижка волос: к несчастью.Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.Фото: Номер один