Искусственный интеллект против «корочек»

В сети Интернет появилась информация о том, что дипломные работы в качестве последней стадии до получения документа об образовании, возможно, отменят. Глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил вернуться к системе 100-летней давности и заменить многотомные труды устными экзаменами. В Общественной палате РФ и вовсе призвали отменить «дипломы», которые пишет нейросеть. «Номер один» узнал, что об этой инициативе думают в Бурятии.В социальных сетях промелькнула новость о том, что в скором времени отменят привычные дипломные работы из-за использования студентами ИИ. Мол, студенты пишут дипломы с помощью нейросетей, а преподаватели проверяют их «антиплагиатом» на базе ИИ. Замкнутый круг, в котором оказалась современная высшая школа, заставил чиновников говорить о революции в образовании. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что письменные выпускные квалификационные работы могут уйти в прошлое, уступив место живому общению.Однако недавний громкий судебный процесс в Татарстане показал, что системы распознавания текста, сгенерированного нейросетями, далеки от совершенства: студентку отчислили ошибочно, и суд обязал вуз выплатить ей компенсацию. Корреспондент «Номер один» выяснил, как в таком случае будут проверять знания выпускников и что об этом думают преподаватели вузов.Идея отменить дипломные работы перестала быть просто гипотетической. На круглом столе, посвященном использованию ИИ в образовании, Валерий Фальков заявил, что современное поколение буквально живет в нейросетях, поэтому классический диплом в его сегодняшнем виде перестанет существовать.«Мы, как это ни странно, возвращаемся к истокам. Я имею в виду устную оценку и коммуникации, когда способности будут видны в полном объеме. Никакая система просто так не подготовит студента к вопросам преподавателя - это все равно чувствуется», - цитирует министра агентство ТАСС.Идею активно поддержали и в Общественной палате. Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб выступил с инициативой отменить курсовые и дипломные работы, перейдя на систему онлайн-тестов и совместных проектов. По его словам, сегодня сложилась абсурдная ситуация: «Дипломную работу пишет искусственный интеллект, а некоторые преподаватели тоже заставляют искусственный интеллект проверять ее».Если реформа состоится, система образования откатится почти на 100 лет назад. Дипломные работы как обязательный элемент были введены в СССР только в 1932 году постановлением ЦИК. До этого, как и в Российской империи, упор делался на государственные экзамены. Теперь же исторический круг может замкнуться.Пока чиновники спорят о форматах, вузы уже столкнулись с первыми правовыми последствиями «цифровой» эпохи. Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки московского вуза, которую обвинили в использовании нейросетей.Инцидент вызвал широкий резонанс. Работу девушки проверяли несколько раз, и результаты оказались диаметрально противоположными: система показала от 41% до 70% «ИИ-контента», а при третьей загрузке - лишь 11,9%. Вуз засчитал только «плохие» результаты и отчислил выпускницу, но суд встал на сторону студентки.Аргументация Фемиды оказалась важной для всей системы образования: суд указал, что отчеты систем ИИ носят вероятностный характер и не могут быть единственным доказательством вины. Более того, выяснилось, что научный руководитель студентки «не осведомлен о принципах работы системы» проверки.- На федеральном уровне в настоящее время решение об отмене дипломных работ в высших учебных заведениях в связи с развитием систем искусственного интеллекта не принималось. Данный вопрос находится на стадии обсуждения профессиональным сообществом. Что касается системы среднего профессионального образования Республики Бурятия, то в наших образовательных организациях государственная итоговая аттестация преимущественно проводится в форме демонстрационного экзамена, - пояснили «Номер один» в Министерстве образования и науки Республики Бурятия.В министерстве отметили, что студенты колледжей и техникумов выполняют практические задания в условиях, приближенных к реальному производству. В этом случае использование средств искусственного интеллекта для получения итоговой оценки невозможно.- Все выпускные квалификационные работы в высших учебных заведениях в обязательном порядке проходят проверку в системе «Антиплагиат». Министерство продолжает работу по совершенствованию подходов к проведению государственной итоговой аттестации, уделяя особое внимание объективности оценки знаний и практической подготовки выпускников, - резюмирует Минобрнауки Бурятии.Преподаватель ВСГУТУ Тихон Хамаганов обеспокоен тем, что студенты могут утратить способность к многоступенчатому мышлению.- Я, как преподаватель, вижу, что иногда студенты пользуются ИИ, чтобы решать задания. Получается хорошее решение, но без понимания. Вроде бы решение есть, а когда начинаешь спрашивать, то студент не может ответить даже на тройку. Поэтому считаю, что внедрение ИИ может создать препятствие для развития ума и интеллекта. То есть человек может разучиться последовательно и многоступенчато мыслить. Как и мыслить стратегически, потому что за него это будет делать нейросеть. В этом есть опасность. Глубина понимания снизится. Когда ты делаешь что-то сам, вручную, осознание процесса, предмета идет глубже, чем когда это выполняет ИИ. Однако искусственный интеллект может быть полезен как инструмент, - делится мыслями преподаватель.Как утверждает наш собеседник, если человек разбирается в том, что делает, он может использовать искусственный интеллект, понимая, как это работает. Однако есть риск, что он запутается и потеряет понимание того, что и как происходит. Это может привести к утрате сути процесса.- Именно в этом я вижу проблему, наблюдая за студентами, которые решают задания таким образом. Они не хотят или не могут вникнуть в суть процесса и понять, как работает искусственный интеллект, - констатирует Тихон Хамаганов.Своим мнением поделился еще один преподаватель, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и организации АПК Бурятской ГСХА Аюр Аюрзанайн.Он считает, что дипломные работы многие студенты действительно пишут с применением методов искусственного интеллекта. Различные модели постоянно совершенствуются. Но, с другой стороны, методы антиплагиата сегодня несовершенны и не в состоянии определить, была ли написана работа студентом лично. То есть выполнен труд самостоятельно или же с использованием искусственного интеллекта. Это становится проблемой в академических кругах.- Я и сам неоднократно писал работы самостоятельно, но при этом система антиплагиат выдавала ошибки, что у меня сгенерировано ИИ слово «Таблица» или же номера страниц в статье, что выглядит даже смешно. Не смешно только студентам, которых даже за такое не допускают к защитам. Ведь сам факт использования ИИ является блокирующим фактором допуска к защите. Мне нравится опыт БГУ, который выпустил распоряжение о том, что процент искусственного интеллекта в курсовых и дипломных работах при проверке на антиплагиат должен быть не более 15%. Это уже что-то из области адекватных мер реагирования на ситуацию, - делится своим мнением Аюр Аюрзанайн.Как утверждает преподаватель, искусственный интеллект оставляет следы, если их можно так назвать, при написании курсовых и дипломных работ. Таковыми можно считать длинные тире, смысловые галлюцинации, как название известной музыкальной группы, несуществующие источники, которые руководитель может спокойно пробить в интернете и не найти соответствующее издание, также иероглифы, когда языковые модели сбиваются, или же частые упоминания слов на английском языке, или на рисунках и блок-схемах искажаются кириллические шрифты и многое другое.- Я, скорее, сторонник внедрения ИИ в образование и методов научных исследований с применением ИИ. По сути, в 2022 году появился всем известный chat gpt, и мы сразу же увидели существенный рывок в научных исследованиях. Для меня, как активного пользователя моделей ИИ, таких как Chat Gpt, Gemini, Grok, Claude, DeepSeek, Qwen и прочих, наши модели Алиса Ai и Gigachat Ultra все же соответствуют возможностям Chat Gpt по состоянию на 2022 год. Примерно на четыре года мы и отстаем. Вроде бы невелико отставание, можно нагнать, но для этого наши дети, начиная с уровня средней школы, должны понимать возможности ИИ и методы его применения для прикладных научно-образовательных целей. Поэтому тотальные ругательства учителей в сторону использования ИИ для решения домашних заданий я не понимаю. Точно так же, как и написание курсовых и дипломных работ. От образования в РФ сегодня требуется не отмена курсовых и дипломных работ, а разработка новых заданий и ФГОС для соответствия новым высокотехнологичным вызовам. То есть, на мой взгляд, требуется пересмотр тематики и переработка механизмов формирования научно-исследовательских работ, учитывая тот факт, что формально описательный подход с небольшой расчетной частью уже неактуален, – отметил доцент кафедры.Кандидат наук считает, что дети и студенты должны изучать и учиться активно применять ИИ в образовании и научных исследованиях.- Если мы не научим молодое поколение осваивать и эффективно применять ИИ, то безальтернативно окажемся в роли отстающих и в образовании, и в науке, и, как следствие, в развитии технологий. В общем, дипломы и курсовые отменять не нужно. Следует вывести задачи написания данных научно-исследовательских работ на качественно новый, заведомо более высокий уровень с учетом применения новых ИИ-технологий при усилении устной части защиты подобных работ. Вот тогда мы получим подготовленных специалистов после окончания вуза и такие желанные темпы опережающего развития технологий и экономики России, – резюмирует Аюр Аюрзанайн.Как показывает практика, механический запрет или замена одного формата на другой без развития критического мышления у педагогов и студентов ни к чему не приведет. Случай со студенткой из Казани доказал: пока «машина» оценивает «машину», человек остается крайним. И возврат к «устной коммуникации» требует от профессоров куда большего мастерства, чем проверка текста через нейросеть.