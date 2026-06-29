Общество 29.06.2026 в 06:02

Зурхай на понедельник, 29 июня

15-й лунный день
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Текст: Алена Викулина
Зурхай на понедельник, 29 июня
Благоприятно: для родившихся в годы Собаки, Овцы; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям года Свиньи, Овцы, Зайца, заниматься строительством, создавать объекты почитания и освящения, даровать посвящения, совершать подношения и возносить молитвы, управлять государственными и домашними делами, торговать, совершать омовение, создавать семью, совершать обряды для приумножения благополучия.

Неблагоприятно: устраивать с родственниками праздники и застолья.

Стрижка волос: к увеличению заслуг.

Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на юг).

Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июня

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