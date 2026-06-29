Зурхай на понедельник, 29 июня

Благоприятно: для родившихся в годы Собаки, Овцы; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям года Свиньи, Овцы, Зайца, заниматься строительством, создавать объекты почитания и освящения, даровать посвящения, совершать подношения и возносить молитвы, управлять государственными и домашними делами, торговать, совершать омовение, создавать семью, совершать обряды для приумножения благополучия.Неблагоприятно: устраивать с родственниками праздники и застолья.Стрижка волос: к увеличению заслуг.Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на юг).Фото: Номер один