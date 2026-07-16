Общество 16.07.2026 в 06:02

Зурхай на четверг, 16 июля

второй лунный день
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Текст: Алена Викулина
Зурхай на четверг, 16 июля
Благоприятно: для людей, родившихся в год Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения детей, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - родившимся в год Курицы, Коровы и Змеи, заниматься государственными вопросами (возводить на должность, принимать законы и т. д.), а также делами, направленными на развитие и процветание. Это удачное время для принятия сана священнослужителя, проведения ритуалов освящения, начала строительных работ, а также посева.

Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Коровы, Дракона, Овцы, Собаки - следует быть осторожными и осмотрительными; начинать новый бизнес.

Стрижка волос: к болезням и ссорам.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.

Фото: Номер один
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ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июля

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