Зурхай на четверг, 16 июля

Благоприятно: для людей, родившихся в год Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения детей, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - родившимся в год Курицы, Коровы и Змеи, заниматься государственными вопросами (возводить на должность, принимать законы и т. д.), а также делами, направленными на развитие и процветание. Это удачное время для принятия сана священнослужителя, проведения ритуалов освящения, начала строительных работ, а также посева.Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Коровы, Дракона, Овцы, Собаки - следует быть осторожными и осмотрительными; начинать новый бизнес.Стрижка волос: к болезням и ссорам.Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.Фото: Номер один