Гороскоп для жителей Бурятии на 16 июля

Овен



Идеальный день, чтобы просить прибавку к зарплате или повышения — начальство сегодня в отличном настроении. Если планировали свадьбу или официальное оформление отношений, действуйте смело. В магазине присмотритесь к акциям, там может быть спрятан настоящий клад. Главное правило дня: если сильно устали — не садитесь за руль.



Телец



Затянувшийся ремонт наконец-то сдвинется с мертвой точки. Обязательно позвоните пожилым родственникам — им может понадобиться ваша помощь. На работе держитесь подальше от сплетен, иначе сказанное слово вернется бумерангом. Вечером самое время спокойно посмотреть отели и билеты для будущего отпуска.



Близнецы



Ваш дар убеждения сегодня творит чудеса — сможете уговорить кого угодно на что угодно (но старайтесь этим не злоупотреблять). В личной жизни возможен разговор про деньги, ведите его конструктивно, без упреков. Проверьте машину: не оставляйте ценные вещи на виду, есть риск кражи.



Рак



Пора разобрать завалы в почте и документах, вы удивитесь количеству забытых важных писем. День удачен для покупки крупной бытовой техники — цены будут приятными. С детьми лучше проявить максимум терпения из-за их капризов. А вечером откажитесь от лишней чашки кофе, иначе до полуночи глаз не сомкнете.



Лев



Кто-то попросит вас об одолжении или большой услуге — подумайте дважды, прежде чем соглашаться, это может выйти вам боком. Идеальное время сменить имидж: новая стрижка точно поднимет настроение. В финансах смотрите далеко вперед, а не на быструю выгоду. На дороге внимательно следите за пешеходами.



Дева



Ваша дотошность спасет ситуацию при проверке договоров — вы заметите то, что пропустили другие. Утренняя зарядка или пробежка дадут отличный заряд бодрости. С коллегами соблюдайте дистанцию, дружба вне офиса сейчас ни к чему. Наведите порядок в телефоне: удалите лишние номера.



Весы



Поход за мелочами обернется удачной находкой вещи, которую вы давно искали. Дома назрел конфликт по поводу обязанностей? Садитесь и честно обсуждайте, кто что делает. Не перегружайте себя делами, обязательно оставьте часок на прогулку. Ответьте на старое сообщение, которое долго висело непрочитанным — это решит важный вопрос.



Скорпион



Неожиданный звонок от старого знакомого принесет интересное предложение работы или дела. Разберите шкаф: старые вещи можно выгодно продать или раздать. В отношениях станет легче, если вы признаете свою неправоту в давнем споре. Держитесь подальше от фастфуда, желудок будет недоволен.



Стрелец



Если у вас куплены билеты — смело отправляйтесь в поездку или командировку, все пройдет гладко. В коллективе появится новый человек, который изменит привычный ход вещей. Смело высказывайте свое мнение, даже если оно идет вразрез с общим. Хороший момент начать учить иностранный язык — слова запомнятся легко.



Козерог



Финансовый вопрос, который мучил вас месяцами, наконец разрешится: вернут долг или одобрят кредит. Будьте внимательны на дорогах. На работе не берите на себя больше задач, чем реально можете выполнить. Поговорите с ребенком-подростком о его будущем — он прислушается.



Водолей



Вам в голову придет безумная идея. Запишите ее немедленно — она действительно сработает! Отличный день, чтобы встретиться со старыми друзьями. В любви возможна ревность партнера, развейте сомнения прямо здесь и сейчас. И закройте окна перед сном, чтобы не простыть.



Рыбы



Вас накроет волна творчества: пишите, рисуйте, пойте — получается абсолютно всё. Родственник попросит денег в долг — вежливо, но твердо откажите, возвращать придется долго. В продуктовом магазине обходите стороной промоутеров с пробниками, велик соблазн купить дорогое и ненужное. Позвоните тому, по кому скучаете — душевный разговор гарантирован.

Фото: нейросеть