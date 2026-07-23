Общество 23.07.2026 в 06:02

Гороскоп для жителей Бурятии на 23 июля

Астрологические советы для каждого знака зодиака
A- A+
Текст: Алена Викулина
Гороскоп для жителей Бурятии на 23 июля

Овен

Хочется горы свернуть, но лучше не надо. Закройте старые дела и отдохните вечером — вы это заслужили.

Телец

Наведите порядок в голове и вокруг себя. Разложите вещи по полочкам (и мысли тоже) — от этого станет гораздо спокойнее.

Близнецы

День может быть немного нервным. Не принимайте решений с ходу и не верьте сплетням. Вечером поговорите по душам с тем, кому доверяете.

Рак

Ваша интуиция сегодня работает как GPS-навигатор. Слушайте свои предчувствия, они подскажут правильный путь без лишних слов.

Лев

Вы сегодня звезда, всё внимание ваше. Но светите так, чтобы другим рядом было тепло, а не жарко. Делитесь хорошим настроением.

Дева

Перестаньте придираться к мелочам. Мир не рухнет, если что-то пойдет не идеально. Позвольте себе просто жить.

Весы

Пора наводить мосты. Если есть спор — ищите компромисс. Один честный разговор решит то, над чем вы думали неделю.

Скорпион

Держите свой детектор лжи выключенным. Сегодня люди искренни. Вместо того чтобы искать подвох, попробуйте кого-нибудь поддержать.

Стрелец

Энергии много, девать некуда. Идите гулять, займитесь спортом или уборкой. Главное — направить этот заряд в дело, а не в споры.

Козерог

Посмотрите вдаль. Подумайте, куда вы идете через год, а не только завтра. Мечтайте смело, но запишите первый реальный шаг уже сегодня.

Водолей

В голову придет странная идея. Запишите её, пока не забыли. Она кажется бредовой только первые пять минут, потом окажется гениальной.

Рыбы

Вы чувствуете всех вокруг, кроме себя. Обязательно найдите час тишины. Вода смоет чужие эмоции, останется только ваша легкость.

Фото: нейросеть


 

 

 

 

 

 

Теги
гороскоп

Все новости

В Бурятии нашли одного из пропавших подростков
22.07.2026 в 17:32
Свыше тысячи домов в Улан-Удэ оставят без холодной воды
22.07.2026 в 17:01
В Улан-Удэ ограничили время земляных работ тридцатью сутками
22.07.2026 в 16:31
В Улан-Удэ построят новый жилой комплекс по дороге в аэропорт
22.07.2026 в 16:23
В Улан-Удэ привели в порядок аллею доноров
22.07.2026 в 16:09
В центре Улан-Удэ перекроют движение из-за ремонта ливневки
22.07.2026 в 16:00
Работа на совесть
22.07.2026 в 15:42
«Иркутск» прекратил свое существование
22.07.2026 в 15:32
Житель Улан-Удэ лишился жизни после выпивки с незнакомцами
22.07.2026 в 14:45
Выпускник, набравший 299 баллов за три ЕГЭ, рискнул ради третьей «сотки»
22.07.2026 в 14:18
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июля

Читайте также
Зурхай на четверг, 23 июля
девятый лунный день
23.07.2026 в 06:02
Что происходит с авторынком на Приречной?
Автомобилисты Бурятии перешли на закупку «беспробежных» автомобилей
23.07.2026 в 06:00
Свыше тысячи домов в Улан-Удэ оставят без холодной воды
Под отключение попадают два микрорайона города
22.07.2026 в 17:01
В Улан-Удэ ограничили время земляных работ тридцатью сутками
Мэр столицы ужесточил контроль за восстановлением благоустройства города
22.07.2026 в 16:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru