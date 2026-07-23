Гороскоп для жителей Бурятии на 23 июля

Овен

Хочется горы свернуть, но лучше не надо. Закройте старые дела и отдохните вечером — вы это заслужили.



Телец

Наведите порядок в голове и вокруг себя. Разложите вещи по полочкам (и мысли тоже) — от этого станет гораздо спокойнее.



Близнецы

День может быть немного нервным. Не принимайте решений с ходу и не верьте сплетням. Вечером поговорите по душам с тем, кому доверяете.



Рак

Ваша интуиция сегодня работает как GPS-навигатор. Слушайте свои предчувствия, они подскажут правильный путь без лишних слов.



Лев

Вы сегодня звезда, всё внимание ваше. Но светите так, чтобы другим рядом было тепло, а не жарко. Делитесь хорошим настроением.



Дева

Перестаньте придираться к мелочам. Мир не рухнет, если что-то пойдет не идеально. Позвольте себе просто жить.



Весы

Пора наводить мосты. Если есть спор — ищите компромисс. Один честный разговор решит то, над чем вы думали неделю.



Скорпион

Держите свой детектор лжи выключенным. Сегодня люди искренни. Вместо того чтобы искать подвох, попробуйте кого-нибудь поддержать.



Стрелец

Энергии много, девать некуда. Идите гулять, займитесь спортом или уборкой. Главное — направить этот заряд в дело, а не в споры.



Козерог

Посмотрите вдаль. Подумайте, куда вы идете через год, а не только завтра. Мечтайте смело, но запишите первый реальный шаг уже сегодня.



Водолей

В голову придет странная идея. Запишите её, пока не забыли. Она кажется бредовой только первые пять минут, потом окажется гениальной.



Рыбы

Вы чувствуете всех вокруг, кроме себя. Обязательно найдите час тишины. Вода смоет чужие эмоции, останется только ваша легкость.

Фото: нейросеть



