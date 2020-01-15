В Улан-Удэ росгвардейцы помогли замерзающей женщине и ребенку

Горожанка не могла открыть свой автомобиль





В адрес управления Росгвардии Бурятии поступила благодарность от жительницы Улан-Удэ, которой росгвардейцы помогли завести автомобиль.

Как рассказали в ведомстве, вечером женщина возвращалась с семилетним сыном с ледовой горки, расположенной возле торгово-развлекательного центра «Пионер». Подойдя к стоянке, она не смогла открыть свой автомобиль. На сигнализацию он не реагировал.Спустя 20 минут тщетных попыток открыть машину она обратилась за помощью. На место прибыли сотрудники Росгвардии, находящиеся неподалеку. Росгвардейцы сразу же усадили замерзшего ребенка в служебный автомобиль и приступили к осмотру машины, чтобы выявить неисправность.После нескольких попыток правоохранителям удалось открыть машину. Женщина проверила салон и сообщила, что ничего не пропало, автомобиль исправен и может ехать.«Не оставив меня с ребенком в беде на морозе, не оставшись равнодушными, росгвардейцы смогли помочь нам, за что я им по-человечески, по-настоящему благодарна. А сын теперь на своем жизненном опыте знает, что в ведомстве работают настоящие сильные мужчины, готовые помочь тем, кто оказался в беде», - написала улан-удэнка.Сотрудники групп задержания прапорщик Игорь Забанов, прапорщик Михаил Степанов, старший сержант Николай Дулмаев и старший сержант Сергей Федотов будут поощрены руководством за оказание помощи попавшим в беду.Фото: Росгвардия Бурятии