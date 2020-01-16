Волонтёры Улан-Удэ предлагают сдавать новогодние ёлки

В Улан-Удэ волонтеры общественной организации «Будущее земли зависит от тебя» 18 января организуют массовый сбор новогодних ёлок. При заявке на вывоз от пяти деревьев с одного двора (а ее можно подать еще 17 января) – приедут и заберут самостоятельно.
«Акция продлится всего один день, - сообщили в ее оргкомитете. - Связаться с организаторами можно по телефону 8 (9024) 56-55-85».
Просьбы к горожанам минимальны: разместить объявление об акции на подъездах или в чате дома; попридержать до субботы ёлки в домах или воткнуть их в сугробы у подъездов (с мусорок их могут раньше времени увезти не туда). А также - сообщить адрес и количество елок до 17 января Архиповой Ольге по телефону 8 (9024) 56-55-85 или на Вайбер. ⠀
За самое большое количество собранных ёлок волонтеры подарят наборы: экосумку, экомешочки, многоразовые бахилы, зубную бамбуковую щетку.
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Елки будут утилизированы и превратятся в удобрения, мульчу, а стволы – в дрова.
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Как сообщал «Номер один»
, в нынешнем предновогоднем сезоне в республике было продано 3700 живых новогодних елок. В прошлом году цифра составляла почти пять тысяч - 4950. Так что, все больше жителей республики выбирают ёлки искусственные, что менее хлопотно и более экологично. Да, и с инициативой по сбору ёлок Бурятия оказалась в федеральном тренде – акция проходит во многих регионах страны. Рослесхоз призывает сдавать ели, сосны и пихты на переработку, сообщает минприроды РФ.
В Москве для этого в рамках акции «Ёлочный круговорот-2020» открылось 379 пунктов приема деревьев. Они будут работать до 1 марта включительно. Сдать деревья для переработки в щепу можно и в Подмосковье на лесопожарных станциях «Центрлесхоза», которые присоединились к этому экологическому мероприятию. Хвойные принимаются до конца января. Переработанную древесину будут использовать в лесных питомниках.
Хвойные породы деревьев содержат много витамина С и используются в качестве добавки к рациону животных. Кроме того, из них создаются живые изгороди и подстилки в вольерах для обитателей зоопарка.
Как информирует официальный портал города Ярославля, жители города могут решить вопрос с утилизацией ёлок, сдав их в местный зоопарк. В Уфе, где в 2019 году лишь за два дня было собрано около 1000 деревьев, направленных на вторичную переработку, городская администрация проводит акцию «Елки в щепки». Для посыпки экологических троп и защиты растений в национальном парке «Смоленское поозерье» также будут использовать щепу, сделанную из переработанных на муниципальных предприятиях ёлок. В Волгоградской области переработанные новогодние деревья будут переданы региональному ботаническому саду – материал будет использован для проведения работ по озеленению.
Примкнули к организованному региональными органами власти сбору новогодних ёлок и волонтеры. Так, акция по сбору и утилизации «Елки – не палки!» проходит в Челябинске, в Крыму – акция «Ёлковорот», а в Санкт-Петербурге, – «Ёлки, палки и щепа». Пункты утилизации действуют и во многих других регионах страны.
Сдавать на переработку можно ели, сосны и пихты. При этом на дереве не должно быть мишуры, украшений и упаковочных материалов. С помощью специальных дробильных машин отслужившие хвойные превращают в щепу, которую используют, в частности, в работах по озеленению – натуральная мульча хорошо поддерживает увлажненность почвы в засушливые периоды, сохраняя температурный режим и защищая почву от переохлаждения зимой и перегрева от солнечного воздействия летом. Также собранные хвойные перерабатывают в топливные брикеты – один из экологически чистых видов топлива, не имеющих в своем составе выделяющихся при горении вредных веществ.
Фото: pixabay.com
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