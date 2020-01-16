В Улан-Удэ в ДТП пострадали трое пассажирок микроавтобусов
Столкнулись «Фиат Дукато» и «Газель», которую откинуло на кроссовер «Аутлендер»
В Улан-Удэ в результате тройного ДТП с участием двух маршрутных автобусов трое их пассажирок доставлены в медучреждение для осмотра медиками. По предварительным данным, у пострадавших ушибы, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Инцидент произошел сегодня в 14:50 на улице Боевой. Предварительно известно, что 58-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато» совершил наезд на стоящую на светофорном объекте и ожидающую разрешающего сигнала светофора автомашину «Газель» под управлением 51-летнего гражданина. «Газель» впоследствии столкнулась с кроссовером «Аутлендер».
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Главный редактор Сажинова О. А. Учредитель ООО "Тори-пресс"
Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?