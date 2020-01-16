В Улан-Удэ в ДТП пострадали трое пассажирок микроавтобусов

Столкнулись «Фиат Дукато» и «Газель», которую откинуло на кроссовер «Аутлендер»





В Улан-Удэ в результате тройного ДТП с участием двух маршрутных автобусов трое их пассажирок доставлены в медучреждение для осмотра медиками. По предварительным данным, у пострадавших ушибы, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Инцидент произошел сегодня в 14:50 на улице Боевой. Предварительно известно, что 58-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато» совершил наезд на стоящую на светофорном объекте и ожидающую разрешающего сигнала светофора автомашину «Газель» под управлением 51-летнего гражданина. «Газель» впоследствии столкнулась с кроссовером «Аутлендер».









Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.Фото и видео: МВД по Бурятии