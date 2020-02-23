Фото дня: улан-удэнцы превратили костры очищения в мусорку

Во время обряда в костер бросали пластик, целлофан и все, что придется

Накануне в Бурятии прошел специальный молебен - Дугжууба. После чтения молитв почти во всех дацанах были разведены костры очищения, в которых верующие "сожгли" все грехи, волнения и невзгоды. Предварительно каждый обтер свое тело тестом, салфетками или тканью, символизируя, тем самым, избавление от напастей. Вот, как выглядел практически каждый ритуальный костер."Дугжууба 2020. После этого, какие вы верующие!? Это обряд. Костёр очищения. Вы превратили его в мусорку. Зачем кидать в костёр пластик, целлофан, газеты? И так каждый год. Слов нет. Прежде, чем делать что-то серьёзное, сначала узнайте, как это делать, как положено, а не как вам вздумалось", - написал автор фото.Фото: "Номер один"