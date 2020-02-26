В Бурятии в апреле пройдет День инвестора

Планируются переговоры с индийскими компаниями по проектам по разработки месторождений и строительству ГОКов



В конце апреля запланировано проведение на площадке Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Дня инвестора Бурятии. Его проведение представители агентства обсудили с министром инвестиций республики Дарьей Архинчеевой и Фондом регионального развития, сообщила пресс-служба АПИ.



В рамках подготовки к этому дню прошло совещание по вопросам привлечения в 2020 году в регион предпринимателей для реализации проектов в сфере туризма, горнорудной промышленности, сельского хозяйства. АПИ готово организовать переговоры индийских компаний с сотрудниками Фонда регионального развития Бурятии и представителями региональных властей для обсуждения запуска проектов по разработки месторождений и строительстве ГОКов.



Для запуска новых проектов в сфере сельского хозяйства, в том числе животноводства и строительства молочных ферм, АПИ запросило у фонда и региональных властей список свободных участков. В свою очередь агентство планирует провести инвентаризацию этих земель, чтобы их предлагать инвесторам под запуск проектов. Также отмечено, что для формирования предложений инвесторам в туристической сфере необходимо провести оценку существующей туристической инфраструктуры, подготовить предложения по земельным участкам.



«Мы планируем проводить совещания по подготовке предложений для инвесторов и запуску новых проектов на постоянной основе. Наша цель – сделать так, чтобы инвестору было комфортно работать в Бурятии, чтобы ему было понятно, какими мерами поддержки со стороны региона он может воспользоваться, какие площадки готовы под реализацию проектов в той или иной сфере, какие есть кадровые резервы для работы на предприятиях. Первые такие предложения мы сформируем и представим в рамках Дня инвестора Бурятии», - прокомментировал директор АПИ по взаимодействию с госорганами и регионами Тарас Попов.



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