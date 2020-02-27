27.02.2020
В поезде Москва-Улан-Удэ обокрали новозеландца

В поезде Москва-Улан-Удэ обокрали новозеландца

Задержан неоднократно судимый за хищения житель Тынды

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о краже денег у пассажира поезда Москва-Улан-Удэ - у гражданина Новой Зеландии похитили 250 долларов и 7 тыс руб из кошелька, хранившегося в куртке.

В результате расследования транспортные полицейские установили подозреваемого - ранее неоднократно судимого за хищения  жителя  Тынды, следовавшего в одном вагоне с потерпевшим.

Подозреваемый задержан, украденные деньги изъяты и будут возвращены гостю России. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», санкция которой предполагает лишение свободы сроком до 5 лет, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Фото: pixabay.com

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