В программе "Человек и закон" рассказали о судьбе ребенка, который стал инвалидом после ДТП в Бурятии

Первый канал познакомил жителей России с семьей, чья жизнь превратилась в кошмар в мае прошлого года



В конце января в известной программе "Человек и закон" на Первом канале рассказали историю мальчика Максима, который в мае 2019 года стал жертвой ДТП.



"Мама, я хочу умереть". Услышать такие слова из уст десятилетнего ребенка врагу не пожелаешь. Страшное ДТП не просто перевернуло жизнь семьи. Перепахало ее вдоль и поперек. Эта скандальная история началась в Бурятии еще в мае", - так начал историю о мальчике ведущий Алексей Пиманов.



В десятиминутном ролике журналисты рассказали, как сегодня живет мальчик и его семья. Напомним, согласно сухой сводке ГИБДД на тот момент, ДТП произошло днем 7 мая в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района. 31-летний водитель автомашины «ВАЗ-2106» в районе дома д. №2 по ул.Парковая сбил 10-летнего мальчика. В результате аварии ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу.



Однако травмы у мальчика оказались более, чем тяжелые. У ребенка был один шанс из ста выжить. "Он попал в настоящую мясорубку", - рассказывают журналисты. И сегодня через боль и слезы ребенок учится заново жить. Подробности в ролике.









К слову, недавно мы сообщали, что человек, который сотворил это с ребенком остался на свободе. (Орфография и пунктуация авторские)



"Что у нас творится с правосудием???Слёзы катятся,когда это смотришь...Огромных сил Максиму и его мамочке";



"Дай Аллах тебе жить здоров";



"Спаси и сохрани, Господь, мальчишку! Дай сил и терпения маме и сыну! Когда же придёт конец этому беспределу везде и во всём?";



"Дайте данные куда деньги отправлять!?";



"Пока не будет в нашей стране страха самосуда так и будет царить этот беспредел два года за жизнь мальчишки судьи вы за украденную курицу больше даёте".



Видео

Фото: скриншот видео

В конце января в известной программе "Человек и закон" на Первом канале рассказали историю мальчика Максима, который в мае 2019 года стал жертвой ДТП."Мама, я хочу умереть". Услышать такие слова из уст десятилетнего ребенка врагу не пожелаешь. Страшное ДТП не просто перевернуло жизнь семьи. Перепахало ее вдоль и поперек. Эта скандальная история началась в Бурятии еще в мае", - так начал историю о мальчике ведущий Алексей Пиманов.В десятиминутном ролике журналисты рассказали, как сегодня живет мальчик и его семья. Напомним, согласно сухой сводке ГИБДД на тот момент, ДТП произошло днем 7 мая в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района. 31-летний водитель автомашины «ВАЗ-2106» в районе дома д. №2 по ул.Парковая сбил 10-летнего мальчика. В результате аварии ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу.Однако травмы у мальчика оказались более, чем тяжелые. У ребенка был один шанс из ста выжить. "Он попал в настоящую мясорубку", - рассказывают журналисты. И сегодня через боль и слезы ребенок учится заново жить. Подробности в ролике.К слову, недавно мы сообщали, что человек, который сотворил это с ребенком остался на свободе. Подробнее... В комментариях под видео десятки неравнодушных граждан выразили сочувствие семье.Видео Первый канал Фото: скриншот видео