В программе "Человек и закон" рассказали о судьбе ребенка, который стал инвалидом после ДТП в Бурятии
Первый канал познакомил жителей России с семьей, чья жизнь превратилась в кошмар в мае прошлого года
В конце января в известной программе "Человек и закон" на Первом канале рассказали историю мальчика Максима, который в мае 2019 года стал жертвой ДТП.
"Мама, я хочу умереть". Услышать такие слова из уст десятилетнего ребенка врагу не пожелаешь. Страшное ДТП не просто перевернуло жизнь семьи. Перепахало ее вдоль и поперек. Эта скандальная история началась в Бурятии еще в мае", - так начал историю о мальчике ведущий Алексей Пиманов.
В десятиминутном ролике журналисты рассказали, как сегодня живет мальчик и его семья. Напомним, согласно сухой сводке ГИБДД на тот момент, ДТП произошло днем 7 мая в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района. 31-летний водитель автомашины «ВАЗ-2106» в районе дома д. №2 по ул.Парковая сбил 10-летнего мальчика. В результате аварии ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу.
Однако травмы у мальчика оказались более, чем тяжелые. У ребенка был один шанс из ста выжить. "Он попал в настоящую мясорубку", - рассказывают журналисты. И сегодня через боль и слезы ребенок учится заново жить. Подробности в ролике.
К слову, недавно мы сообщали, что человек, который сотворил это с ребенком остался на свободе. Подробнее... В комментариях под видео десятки неравнодушных граждан выразили сочувствие семье. (Орфография и пунктуация авторские)
"Что у нас творится с правосудием???Слёзы катятся,когда это смотришь...Огромных сил Максиму и его мамочке";
"Дай Аллах тебе жить здоров"; "Спаси и сохрани, Господь, мальчишку! Дай сил и терпения маме и сыну! Когда же придёт конец этому беспределу везде и во всём?";
"Дайте данные куда деньги отправлять!?"; "Пока не будет в нашей стране страха самосуда так и будет царить этот беспредел два года за жизнь мальчишки судьи вы за украденную курицу больше даёте".
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