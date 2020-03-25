Военные Бурятии провели большие учения под Кяхтой

Впервые отрабатывалось более 20 новых тактических приемов





На полигоне Бурдуны в Кяхтинском районе Бурятии с 15 марта проводились двусторонние батальонные тактические учения подразделений Восточного военного округа. В них задействовали свыше 1500 военнослужащих и около 350 единиц боевой техники. С 19 марта стартовала активная стадия учений.





По сценарию учений, друг другу противостоят две батальонно-тактические группы 37-й бригады. Они были внезапно подняты по тревоге 15 марта, и после стокилометрового марша вышли в районы предназначения, где им была поставлена боевая задача. Батальоны отрабатывают боевые навыки, противодействуя друг другу, поэтому учения называются двусторонними. В течение нескольких суток были отработаны различные виды боевых действий: наступление, оборона, различные вида маневров.







- Сейчас мы вышли на завершающий этап учений, проверяем огневую выучку личного состава. Сегодня был продемонстрирован этап боевой стрельбы, когда условный противник пытался прорвать нашу оборону. Были отработаны вопросы взаимодействия между различными родами войск: мотострелки, танки, артиллерия, ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, войск РХБЗ. На этом этапе мы должны оценить как огневую выучку, так и тактическую подготовку личного состава, - прокомментировал командующий 36-й армией генерал-майор Валерий Солодчук.





Активно отрабатывались боевые действия в ночное время, чтобы военнослужащие тренировали умения в как можно более сложных условиях. Журналисты смогли присутствовать в командном окопе, наблюдать, как командиры следят за обстановкой через мониторы, транслирующие изображение с беспилотников, принимают доклады и отдают приказы. Присутствие противника засекалось самыми современными средствами, в том числе по активности радиоизлучения от аппаратуры. После чего по выявленным позициям наносили удар. Как пояснил Валерий Солодчук, в современно бою никто не ждет, когда противник выйдет к твоим позициям, проводится активная разведка и действия на опережения.





От командного пункта открывался хороший обзор на поле сражения в степи, но в темноте мало что можно было разглядеть и понять. Черноту разгоняли осветительные снаряды, спускавшиеся на парашютах, огни трассирующих снарядов, где-то грохотали залпы орудийных батарей и доносился шум дизелей бронетехники. Журналистов строго предупредили не заходить за линию окопов – это могло быть уже сильно небезопасно.





На учениях задействовали широкий спектр боевой техники: танки Т-72Б3, самоходные орудия «Акация» и «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», тяжёлый самоходный огнемёт ТОС-1 «Солнцепёк», вертолёты Ми-24. Отдельно стоит упомянуть систему радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2», средства связи пятого поколения и беспилотные летательные аппараты. Их применяли особенно интенсивно.





- Здесь использован опыт всех последних вооруженных конфликтов, произошедших в мире. Мы этот опыт, конечно, имеем. Было широкое применение беспилотных летательных аппаратов для разведки и для нанесения огневых ударов по противнику. Сейчас у нас в каждом батальоне по четыре БПЛА, приданы подразделения РЭБ, которые выявляют противника и подавляют его, - рассказал Валерий Солодчук.





В ходе учебных боев мотострелки отрабатывали ложные отступления и атаки при поддержке артиллерии и авиации, инженерные войска – снятие и установку минных заграждений, уничтожение вражеской заминированной техники, возведение трехуровневых оборонительных позиций для танков. Всего было отработано свыше 20 новых тактических приемов и маневров. Учения продлились до 21 марта, по их итогам будут даны оценки подразделениям в целом и каждому военнослужащему.





- Техническое оснащение, помноженное на боевой дух – залог успеха, - прокомментировал Валерий Солодчук.Фото: Василий Тараруев