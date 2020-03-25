В районах Бурятии запущен интернет 4G

Высокоскоростной мобильный интернет четвертого поколения появился еще в 30 селах



Еще в 30 населенных пунктах Бурятии произведен запуск высокоскоростного мобильного интернета четвертого поколения, сообщили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.



В первые месяцы 2020 года компания МТС начала предоставлять доступ к высокоскоростному в ряде населенных пунктов региона. Наиболее обширная модернизация сетей связи прошла в Кабанском, Мухоршибирском, Иволгинском, Заиграевском районах. Связь 4G (LTE) появилась в таких селах, как Курумкан, Орлик, Багдарин, Новая Брянь, Унэгэтэй, Ошурково, Челутай, Челутай 24, Новый Заган, Тохой, Гусиное Озеро, Хоронхой, Мостовка, Тресково, Брянск, Шаралдай, Тунка и других.



В результате запуска сети 4G (LTE) жители этих территорий могут комфортно общаться с близкими через приложения, слушать музыку, играть в онлайн игры, обмениваться «тяжелым» контентом в соцсетях, совершать интернет-звонки. Скорости передачи данных также достаточно для просмотра вебинаров, онлайн фильмов, трансляции спортивных мероприятий, а также дистанционного онлайн-обучения.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans



