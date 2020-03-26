В Улан-Удэ «управляшки» требуют с жильцов деньги за дезинфекцию подъездов

В редакцию «Номер один» обратились жители дома по ул. Павлова, возмущенные объявлениями, появившимися на дверях их подъездов.
В них управляющая организация ООО «ЖЭУ-4» уведомляет жильцов, что за проведение дезинфекции мест общего пользования они должны внести дополнительную плату. Ее сумма составляет 10 рублей за кв. метр.
«Действующим договором оказание данного вида услуг не предусмотрено. Для проведения дезинфекции в местах общего имущества вам необходимо провести собрание собственников и принять решение о сборе денежных средств либо начислении денежных средств за данную разовую услугу на лицевые счета собственников, оформить протокол в соответствии с действующим законодательством», говорится в объявлении.
Напомним, 24 марта для профилактики по предупреждению коронавирусной инфекции мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков утвердил план организационных и санитарно-эпидемиологических мероприятий.
«В подъездах многоквартирных домов и общественном транспорте Улан-Удэ проводится обработка дезинфицирующими средствами. Управляющие компании должны обрабатывать дезинфицирующим составом перила, лифтовые зоны и дверные ручки в подъездах многоквартирных домов», говорилось в сообщении пресс-службы городской администрации. О том, что плата за дезинфекцию в подъездах ляжет на плечи жильцов, чиновники мэрии умолчали
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Фото: «Номер один»
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