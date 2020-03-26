В Улан-Удэ «управляшки» требуют с жильцов деньги за дезинфекцию подъездов

Коммунальщики оценили свои услуги в 10 рублей за квадратный метр





В редакцию «Номер один» обратились жители дома по ул. Павлова, возмущенные объявлениями, появившимися на дверях их подъездов.

«Действующим договором оказание данного вида услуг не предусмотрено. Для проведения дезинфекции в местах общего имущества вам необходимо провести собрание собственников и принять решение о сборе денежных средств либо начислении денежных средств за данную разовую услугу на лицевые счета собственников, оформить протокол в соответствии с действующим законодательством», говорится в объявлении.



