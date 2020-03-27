В Бурятии заразного туберкулезника силой заставили лечиться

Добровольно проходить лечение мужчина отказывался





В прокуратуру Бурятии поступила информация из Хоринской центральной районной больницы об уклонении больного туберкулезом от прохождения лечения.

Как выяснилось, 36-летний житель села Верхние Тальцы состоит на учете в ЦРБ как лицо, страдающее заразной формой туберкулеза. В нарушение закона мужчина отказывался от стационарного лечения, не проходил назначенный медиками курс лечебно-оздоровительных мероприятий и не выполнял санитарно-гигиенические правила.«Уклонение гражданина от лечения подвергает опасности жизнь и здоровье других граждан. Поэтому прокурор обратился в суд с иском о госпитализации больного в принудительном порядке», рассказали в надзорном ведомстве.Хоринский районный суд иск прокурора удовлетворил. Больной гражданин помещен в противотуберкулезный диспансер.Фото: «Номер один»