В Бурятии продлили режим самоизоляции, но не для всех

Сейчас идет работа по расширению списка организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий



Власти Бурятии приняли решение продлить режим самоизоляции до 30 апреля. Указ об этом сегодня, 5 апреля подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Отметим, что сейчас идет работа по расширению списка организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий



"Подписан указ о продлении режима самоизоляции на территории Республики Бурятия до 30 апреля в рамках противоэпидемических мероприятий в связи с возникновением и распространением инфекции, вызванной с распространением коронавируса (COVID-2019). Указом Главы Бурятии расширен перечень предприятий, которым будет разрешено работать в условиях действия режима самоизоляции при условии жесткого соблюдения мер безопасности", - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Режим самоизоляции будет продлен до 30 апреля 2020 года для граждан старше 65 лет, граждан с хроническими заболеваниями, и остальных граждан, у кого нет необходимости ходить на работу.



На указанный период будет сохранено требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, до 30 апреля 2020 года ужесточается требование иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность, а в случае следования к месту осуществления трудовой деятельности - подтверждающий документ, выдаваемый работодателем.



Напомним, на утро 5 апреля в Бурятии лабораторно подтверждено 35 больных коронавирусной инфекцией. На сегодня круг контактных лиц составляет 1145 человек, все лабораторно обследованы. У 8 граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы были направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями в г. Новосибирск. Ситуация на контроле.



Фото: pixabay.com

Власти Бурятии приняли решение продлить режим самоизоляции до 30 апреля. Указ об этом сегодня, 5 апреля подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Отметим, что сейчас идет работа по расширению списка организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий"Подписан указ о продлении режима самоизоляции на территории Республики Бурятия до 30 апреля в рамках противоэпидемических мероприятий в связи с возникновением и распространением инфекции, вызванной с распространением коронавируса (COVID-2019). Указом Главы Бурятии расширен перечень предприятий, которым будет разрешено работать в условиях действия режима самоизоляции при условии жесткого соблюдения мер безопасности", - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Режим самоизоляции будет продлен до 30 апреля 2020 года для граждан старше 65 лет, граждан с хроническими заболеваниями, и остальных граждан, у кого нет необходимости ходить на работу.На указанный период будет сохранено требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, до 30 апреля 2020 года ужесточается требование иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность, а в случае следования к месту осуществления трудовой деятельности - подтверждающий документ, выдаваемый работодателем.Напомним, на утро 5 апреля в Бурятии лабораторно подтверждено 35 больных коронавирусной инфекцией. На сегодня круг контактных лиц составляет 1145 человек, все лабораторно обследованы. У 8 граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы были направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями в г. Новосибирск. Ситуация на контроле. Подробнее... Фото: pixabay.com