Список предприятий, которые будут работать в период ограничительных мероприятий

Указом главы Бурятии расширены категории субъектов экономики, которые будут осуществлять деятельность с 6 апреля



5 апреля глава Бурятии подписал указ о продлении режима самоизоляции на территории Республики Бурятия



- Мы многие предприятия открываем, но с требованием обеспечить меры безопасности, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Работа по недопущению ухудшения эпидситуации - безусловный приоритет, - озвучил условия снятия ограничений Алексей Цыденов.



В условиях ограничительных мероприятий смогут осуществлять деятельность следующие категории предприятий:



- Организации социального обслуживания;



- Специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов); оптика;



- Организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей, центры обработки данных;



- Организации, предоставляющие услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой информации, включая организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации;



- Организации, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают торговые, складские услуги, транспортно-логистические услуги;



- Организации, оказывающие ритуальные услуги;



- Организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения от болезней общих для человека и животных и организации, занимающиеся отловом животных без владельцев;



- Строительные организации, а также производители и поставщики строительных материалов, задействованные при строительстве и реконструкции объектов на территории Республики Бурятия в рамках реализации национальных проектов, федеральных и государственных программ, программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, концессионных соглашений, а также организации, задействованные при строительстве многофункционального медицинского центра в г. Улан-Удэ;



- Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и поставку твердого, жидкого, газового топлива, а также предприятия, осуществляющие их доставку;



- Организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску, распространению периодических печатных изданий, в том числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения периодических печатных изданий на территории Республики Бурятия.



- Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Бурятия;



- Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия;



- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Бурятия.



- Организации системы нефтепродуктообеспечения;



- Организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки;



- Предприятия, осуществляющие аэропортовую деятельность и авиационные перевозки;



- Специализированные организации, осуществляющие деятельность по перемещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств;



- Дорожно-строительные, дорожно-ремонтные и мостостроительные организации; организации, осуществляющее ремонт и обслуживание трамвайных путей;



- Предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых в удалении от населенных пунктов при соблюдении режима локального проживания сотрудников на месте ведения работ;



- Организации, осуществляющие работы по охране, защите, воспроизводству лесов и тушению лесных пожаров, а также профилактическую работу на территории Республики Бурятия по предупреждению природных пожаров (патрульные, патрульно-маневренные, маневренные, патрульно-контрольные группы, старосты сельских поселений), организации, участвующие в профилактике и тушении пожаров в населенных пунктах республики на общественных началах (добровольная пожарная охрана).



- Организации, осуществляющие лесозаготовку, лесопереработку и иную деятельность в сфере лесного комплекса;



- Торгово-промышленная палата Республики Бурятия.



- Организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;



- Нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия;



- Адвокаты, следующие для производства неотложных следственных действий и на судебные заседания безотлагательного характера;



- Организации обрабатывающей промышленности, машиностроения, металлообработки, легкой промышленности, производство строительных материалов, деревообработка;



- Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности;



- Системообразующие организации;



- Организации, осуществляющие услуги по авторемонту и сервисному обслуживанию транспортных средств;



- Организации, осуществляющие строительные и ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетики и топливного комплекса;



- Тепло, - энергосбытовые организации.



Сведения об организациях, которые попадают в эти категории, министерства размещают в Единой информационной системе сотрудников предприятий, работающих в штатном режиме «Работающая Бурятия». В каждом министерстве созданы горячие линии для консультирования предприятий профильных отраслей. Контактные данные будут размещены на сайте правительства. Более подробная информация будет дана в ближайшие сутки.



Допускается деятельность по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая возможна бесконтактным способом по месту проживания.



Перечень непродовольственных товаров первой необходимости расширился табачной продукцией и автозапчастями.



ПЕРЕЧЕНЬ непродовольственных товаров первой необходимости



1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Сжиженный природный газ.

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

24. Автозапчасти.

25. Табачная продукция.



Эти положения распространяются на организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальных предпринимателей при соблюдении требований ограничительных мероприятий.



Всем организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, необходимо обеспечить соблюдение работниками социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях на соответствующей территории.



Руководством организаций должна быть установлена численность работников:



- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных процессов;



- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;



- в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим нерабочего дня с сохранением заработной платы.



Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, и работникам здравоохранения.



Лицам, находящимся на территории Республики Бурятия по 30 апреля 2020 года включительно необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым и маршрутным такси.



Жителям Бурятии предписано не покидать места проживания, за исключением случаев:



1. обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;



2. случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы);



3. следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;



4. выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);



5. выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;



6. при следовании к близким пожилым родственникам или людям с хроническими заболеваниями, в случае доставки им на дом продуктов питания (лекарственных препаратов), ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти (гибели) близких людей и иных случаях крайней необходимости.



Для жителей республики в возрасте старше 65 лет, граждан, имеющих хронические заболевания, определенные ранее принятым указом, а также всех остальных граждан, у кого нет разрешения идти на работу, до 30 апреля 2020 продлевается строгий режим самоизоляции.



При необходимости выезда или выхода из дома необходимо иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность, а в случае следования к месту осуществления трудовой деятельности - подтверждающий документ, выдаваемый работодателем.



До особого распоряжения продлен запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, посещение гражданами зданий, строений, сооружений, предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий, в том числе ночных клубов и иных аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений. Новой редакцией указа запрещается работа букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок.



До конца месяца приостановлено посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Исключение составят выпускные (9 и 11-й) классы.



В муниципальных образованиях в Республике Бурятия (за исключением городского округа «город Улан-Удэ»), в которых не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции и (или) отсутствует техническая возможность применения дистанционных образовательных технологий, для учащихся 9, 11 классов допускается посещение общеобразовательных организаций по предметам ОГЭ и ЕГЭ с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований, профилактических и дезинфекционных мероприятий, при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей.



Рекомендовано дошкольным образовательным организациям в период по 30 апреля 2020 года включительно обеспечить исключительно работу дежурных групп с численностью не более 15 воспитанников для родителей, работающих в организациях, осуществляющих деятельность в сферах, где работа в период самоизоляции не была приостановлена.



Рекомендовано образовательным организациям высшего образования обеспечить перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.



До конца месяца приостановлено предоставление государственных и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений Республики Бурятия (в том числе многофункциональных центров), за исключением очного приема граждан по предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.



Главам муниципальных образований Баргузинского, Баунтовского, Джидинского, Закаменского, Кабанского, Курумканского, Окинского, Прибайкальского, Тункинского районов рекомендовано совместно с МВД по РБ определить места выборочного контроля движения транспортных средств и их пассажиров по дорогам регионального и (или) местного значения на предмет соблюдения водителями и пассажирами ограничительных мероприятий, предусмотренных настоящим указом.



Республиканское агентство занятости с 6 по 30 апреля организует свою работу в дистанционном режиме. Управление ЗАГС по 30 апреля будет осуществлять регистрацию рождения и смерти, а также осуществлять государственную регистрацию актов гражданского состояния в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения.







- Мы многие предприятия открываем, но с требованием обеспечить меры безопасности, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Работа по недопущению ухудшения эпидситуации - безусловный приоритет, - озвучил условия снятия ограничений Алексей Цыденов.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

5 апреля глава Бурятии подписал указ о продлении режима самоизоляции на территории Республики Бурятия до 30 апреля в рамках противоэпидемических мероприятий в связи с возникновением и распространением инфекции, вызванной с распространением коронавируса (COVID-2019). Указом главы Бурятии расширены категории субъектов экономики, которые будут осуществлять деятельность с 6 апреля.- Мы многие предприятия открываем, но с требованием обеспечить меры безопасности, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Работа по недопущению ухудшения эпидситуации - безусловный приоритет, - озвучил условия снятия ограничений Алексей Цыденов.- Организации социального обслуживания;- Специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов); оптика;- Организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей, центры обработки данных;- Организации, предоставляющие услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой информации, включая организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации;- Организации, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают торговые, складские услуги, транспортно-логистические услуги;- Организации, оказывающие ритуальные услуги;- Организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения от болезней общих для человека и животных и организации, занимающиеся отловом животных без владельцев;- Строительные организации, а также производители и поставщики строительных материалов, задействованные при строительстве и реконструкции объектов на территории Республики Бурятия в рамках реализации национальных проектов, федеральных и государственных программ, программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, концессионных соглашений, а также организации, задействованные при строительстве многофункционального медицинского центра в г. Улан-Удэ;- Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и поставку твердого, жидкого, газового топлива, а также предприятия, осуществляющие их доставку;- Организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску, распространению периодических печатных изданий, в том числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения периодических печатных изданий на территории Республики Бурятия.- Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Бурятия;- Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия;- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Бурятия.- Организации системы нефтепродуктообеспечения;- Организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки;- Предприятия, осуществляющие аэропортовую деятельность и авиационные перевозки;- Специализированные организации, осуществляющие деятельность по перемещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств;- Дорожно-строительные, дорожно-ремонтные и мостостроительные организации; организации, осуществляющее ремонт и обслуживание трамвайных путей;- Предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых в удалении от населенных пунктов при соблюдении режима локального проживания сотрудников на месте ведения работ;- Организации, осуществляющие работы по охране, защите, воспроизводству лесов и тушению лесных пожаров, а также профилактическую работу на территории Республики Бурятия по предупреждению природных пожаров (патрульные, патрульно-маневренные, маневренные, патрульно-контрольные группы, старосты сельских поселений), организации, участвующие в профилактике и тушении пожаров в населенных пунктах республики на общественных началах (добровольная пожарная охрана).- Организации, осуществляющие лесозаготовку, лесопереработку и иную деятельность в сфере лесного комплекса;- Торгово-промышленная палата Республики Бурятия.- Организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;- Нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия;- Адвокаты, следующие для производства неотложных следственных действий и на судебные заседания безотлагательного характера;- Организации обрабатывающей промышленности, машиностроения, металлообработки, легкой промышленности, производство строительных материалов, деревообработка;- Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности;- Системообразующие организации;- Организации, осуществляющие услуги по авторемонту и сервисному обслуживанию транспортных средств;- Организации, осуществляющие строительные и ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетики и топливного комплекса;- Тепло, - энергосбытовые организации.Сведения об организациях, которые попадают в эти категории, министерства размещают в Единой информационной системе сотрудников предприятий, работающих в штатном режиме «Работающая Бурятия». В каждом министерстве созданы горячие линии для консультирования предприятий профильных отраслей. Контактные данные будут размещены на сайте правительства. Более подробная информация будет дана в ближайшие сутки.Перечень непродовольственных товаров первой необходимости расширился табачной продукцией и автозапчастями.Эти положения распространяются на организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальных предпринимателей при соблюдении требований ограничительных мероприятий.Всем организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, необходимо обеспечить соблюдение работниками социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях на соответствующей территории.- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных процессов;- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;- в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим нерабочего дня с сохранением заработной платы.Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, и работникам здравоохранения.Лицам, находящимся на территории Республики Бурятия по 30 апреля 2020 года включительно необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым и маршрутным такси.1. обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;2. случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы);3. следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;4. выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);5. выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;6. при следовании к близким пожилым родственникам или людям с хроническими заболеваниями, в случае доставки им на дом продуктов питания (лекарственных препаратов), ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти (гибели) близких людей и иных случаях крайней необходимости.Для жителей республики в возрасте старше 65 лет, граждан, имеющих хронические заболевания, определенные ранее принятым указом, а также всех остальных граждан, у кого нет разрешения идти на работу, до 30 апреля 2020 продлевается строгий режим самоизоляции.При необходимости выезда или выхода из дома необходимо иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность, а в случае следования к месту осуществления трудовой деятельности - подтверждающий документ, выдаваемый работодателем.До особого распоряжения продлен запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, посещение гражданами зданий, строений, сооружений, предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий, в том числе ночных клубов и иных аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений. Новой редакцией указа запрещается работа букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок.До конца месяца приостановлено посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Исключение составят выпускные (9 и 11-й) классы.В муниципальных образованиях в Республике Бурятия (за исключением городского округа «город Улан-Удэ»), в которых не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции и (или) отсутствует техническая возможность применения дистанционных образовательных технологий, для учащихся 9, 11 классов допускается посещение общеобразовательных организаций по предметам ОГЭ и ЕГЭ с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований, профилактических и дезинфекционных мероприятий, при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей.Рекомендовано дошкольным образовательным организациям в период по 30 апреля 2020 года включительно обеспечить исключительно работу дежурных групп с численностью не более 15 воспитанников для родителей, работающих в организациях, осуществляющих деятельность в сферах, где работа в период самоизоляции не была приостановлена.Рекомендовано образовательным организациям высшего образования обеспечить перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.До конца месяца приостановлено предоставление государственных и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений Республики Бурятия (в том числе многофункциональных центров), за исключением очного приема граждан по предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.Главам муниципальных образований Баргузинского, Баунтовского, Джидинского, Закаменского, Кабанского, Курумканского, Окинского, Прибайкальского, Тункинского районов рекомендовано совместно с МВД по РБ определить места выборочного контроля движения транспортных средств и их пассажиров по дорогам регионального и (или) местного значения на предмет соблюдения водителями и пассажирами ограничительных мероприятий, предусмотренных настоящим указом.Республиканское агентство занятости с 6 по 30 апреля организует свою работу в дистанционном режиме. Управление ЗАГС по 30 апреля будет осуществлять регистрацию рождения и смерти, а также осуществлять государственную регистрацию актов гражданского состояния в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения. 5 апреля глава Бурятии подписал указ о продлении режима самоизоляции на территории Республики Бурятия до 30 апреля в рамках противоэпидемических мероприятий в связи с возникновением и распространением инфекции, вызванной с распространением коронавируса (COVID-2019). Указом Главы Бурятии расширены категории субъектов экономики, которые будут осуществлять деятельность с 6 апреля.- Мы многие предприятия открываем, но с требованием обеспечить меры безопасности, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Работа по недопущению ухудшения эпидситуации - безусловный приоритет, - озвучил условия снятия ограничений Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии