Вирус глазами «бурятских» иностранцев

Как проводят карантин наши земляки в самых опасных по коронавирусу странах



В эти непростые времена весь мир живет примерно в одинаковом режиме. Но особенно тяжело тем, кто находится в самом очаге опасности при режиме чрезвычайной ситуации. О том, каково сейчас пребывать в странах, где количество смертей от коронавируса зашкаливает, мы узнали из первых уст - от наших земляков.



Пеняют на власти



Италия, Испания, США, Франция - сегодня это страны-«лидеры» по количеству заразившихся и числу летальных исходов от COVID-19.



Бывшая улан-удэнка Оксана Тимухина вместе с дочкой проживает в Испании больше десяти лет. Она снимает жилье в Торревьехе, это город в провинции Аликанте в юго-восточной части Испании, на побережье Коста-Бланка. Работает риелтором в агентстве недвижимости. Оксана, как и многие другие жители Испании, считает, что начавшаяся в стране эпидемия мгновенно набрала масштабные обороты из-за недальновидности и нерасторопности властей страны.



- Почему именно в Испании так много зараженных и умерших? Я считаю, что есть несколько главных причин. Во-первых, в Испании проживает очень много пожилых людей. Во-вторых, здесь любят обниматься, целоваться при встрече, что тоже повлияло на распространение вируса. Ну и, наконец, причина кроется и в действиях властей. В марте уже стало известно о большом количестве зараженных людей. Однако проведение массовых мероприятий никто не запрещал. В итоге 8 Марта отпраздновали широко, огромное количество людей вышли на улицы. После чего и случилась мощная вспышка болезни. Почему, зная о ситуации в мире, у нас никто не позаботился о таких вещах заранее, мне непонятно, - говорит Оксана.



Плюс ко всему предварительное сообщение о скором введении ЧС повлияло на то, что тысячи людей из эпицентра заразы – Мадрида – разъехались по всей стране.



- Президент 13 марта заранее объявляет, что завтра он создает комитет и будет принято чрезвычайное положение в стране. Хотя до этого все время говорили, что это все лишь грипп и не нужно ничего опасаться. В итоге люди в ту же ночь прыгнули по машинам и развезли вирус повсюду.



По состоянию на 5 апреля в Испании общее число умерших от Covid-19 - 12418 человек, а общее количество подтвержденных случаев заражения - 130759.



Сейчас в Испании по-прежнему действует режим ЧС, жители не выходят из дома без крайней надобности. По улицам дежурят посты полицейских и военных, пустынно. Но, по словам Оксаны, дело не в панике или боязни умереть от вируса, больше всего людей пугает опасность разорения штрафами.



В Испании штраф за нарушение карантина – 600 евро. Еще более строгое наказание ждет тех, кто сеет панику и распространяет в интернете фейки, – от 600 до 30 тыс. евро.



Поэтому испанцы не нарушают режим карантина и добросовестно выходят из дома исключительно, чтобы дойти до ближайшего продуктового магазина или аптеки. В Испании сейчас, так же как в России, найти в продаже медицинские маски архисложно. Как и резиновые перчатки. Зато каждого посетителя магазина, перед тем как он зайдет в помещение, просят продезинфицировать руки специальным средством. Дезинфектанты в магазине есть, но их нужно спрашивать на кассе – в руки дают не более двух баночек. В остальном же нет дефицита. Горячка со срочной покупкой туалетной бумаги, мяса и алкоголя тоже уже позади. Правда, время работы магазинов сократили на два часа.



Аплодисменты врачам



Но бодрости духа при жестком домашнем аресте испанцы не теряют. Так, среди местного населения города, в котором живет Оксана, с начала возникновения эпидемии появилась добрая традиция. Каждый день в восемь вечера испанцы выходят на свои балконы и громко аплодируют. Это дань уважения медикам, вынужденным работать в авральном режиме. Тем более что в Испании больше десятка зараженных – это сами врачи.



- Выходить на балкон и аплодировать – это уже традиция, возникшая в первые же дни эпидемии. Так испанцы выражают благодарность медикам, которым сегодня приходится работать в тяжелейших условиях, - говорит Оксана. – Врачей у нас называют героями.



По словам нашей землячки, испанцы не особо паникуют из-за болезни. Многие считают, что карантин нужен не для самосохранения, а для поддержания системы здравоохранения. Ведь и медиков, и больниц катастрофически не хватает, когда речь идет о таком одновременном числе заболевших.



- От обычного гриппа умирает намного больше людей. Но здесь речь идет о десятках тысяч единовременно заболевших и умерших, и нагрузка на систему здравоохранения колоссальная. Поэтому есть смысл сидеть на карантине, чтобы помочь врачам. А вообще у меня несколько знакомых уже переболели коронавирусом и благополучно вылечились. Один знакомый болеет диабетом, его продержали десять дней в больнице, и он уже выписался. Второго отправили лечиться дома: парацетамол и много воды, он тоже уже здоров. Мне кажется, рано или поздно мы все по очереди переболеем этой инфекцией и приобретем иммунитет. В этом нет ничего страшного. Опасна болезнь для пожилых людей и для тех, у кого есть сопутствующие сложные заболевания, - считает Оксана.



Кроме того, город Торревьеха прославился на весь мир и другими способами «саморазвлечения». Люди выходят на балконы и показывают друг другу любимые сериалы. Или устраивают флешмобы: каждый сосед по очереди кричит: «Я буду сидеть дома!». В интернете ролики с жизнерадостными испанцами, не скучающими в условиях ЧС, сейчас пользуются популярностью.



Но не особо смешно тем, кто остался без работы и денег. Уровень безработицы в стране достиг пика. Власти обещают помочь с оплатой коммунальных платежей тем, кто реально докажет, что остался без средств существования. Отсрочки по кредитным платежам для бизнесменов и физлиц также предусмотрены. Однако меры поддержки государства все-таки ощущаются.



- С 14 марта работодатели прервали контракты со своими сотрудниками, после чего люди автоматически имеют право на выплату пособий по безработице. Государство оплачивает испанцам 75% заработной платы за то время, пока они сидят дома.



Самой Оксане работать в таких условиях сложно – показывать потенциальным покупателям жилье по скайпу не так удобно. Но больших материальных трудностей она не испытывает – сказывается «подушка безопасности». У каждого работающего жителя страны есть личные сбережения.



Угнетают «стукачи» и провокаторы



Италия – еще одна страна, где ситуация с пандемией обострена. Всего с начала эпидемии в стране заразилось 129 тыс. человек, 15887 человек умерли. Наша землячка Юлия живет в регионе Фриули-Венеция-Джулия всю сознательную жизнь, она, как и Оксана, считает, что власти могли спасти много жизней, если бы действовали своевременно и четко.



- Первые два случая – это были два китайских туриста. Подтверждение пришло 30 января. После этого никто особо не беспокоился, власти успокаивали людей. Сказали, это не проблема. 31 января власти подписали документ о вводе режима ЧС на шесть месяцев из-за риска, связанного с коронавирусом. Но пока правительство никаких мер не принимало. Потом 18 февраля появился один случай заражения среди итальянцев в коммуне Кодоньо, после чего уже реально начали беспокоиться. 23 февраля правительство наконец приняло меры и ограничило передвижение внутри «красных» зон. Как говорит юрист, из-за такого бездействия властей погибло много людей. Можно было предотвратить много смертей, - уверена Юлия.



В первые дни эпидемии появилась паника. Итальянцы срочно ринулись атаковать продуктовые магазины: раскупали туалетную бумагу, лапшу, овощи и мясо. По сей день в магазинах не хватает муки и дрожжей. Масок и перчаток в Италии тоже не хватает.



В материальном плане Юлия, как и большая часть населения, пока не пострадала. Но те, кто работал незаконно, оказались в зоне риска.



- Частный бизнес лишился заказов. Исключение – магазины продуктов. Среди населения особенно пострадали те, кто работал незаконно. Все наемные работники отправлены в обязательный отпуск, потом, если ситуация продолжается, их отправляют на режим «касса интеграционе». Это значит, что государство платит им пособие.



Как и другим жителям стран, где введен режим ЧС, Юлии нужно сидеть дома. Выйти можно только для выгула собаки, в ближайший магазин или вынести мусор. Штрафы за нарушение — около 400 евро.



- Нарушителей меньше 5% населения. Если человек знает, что более коронавирусом и нарушает карантин, то он может попасть в тюрьму. Если заразил, то срок еще больше.



За распространение фейков пока нет наказаний, но предлагают это ввести. По телевизору идет реклама с призывом доверять только официальным СМИ, хотя они тоже не всегда достоверную информацию дают, нагнетают ситуацию. В ЕС говорят, что эти фейковые новости идут в пользу России и Китая. Но простые жители, наоборот, благодарны этим странам за помощь в столь сложное время, тогда как союзники думают только о себе. Фейки в соцсетях распространяются такие же, как и в России, например, про распыление с вертолетов лекарства над городами, - говорит Юлия.



А вот всплеска продажи алкоголя в Италии нет. Жители страны стараются проводить вынужденное время отдыха с пользой.



- К примеру, занимаются гимнастикой. Некоторые спортивные клубы начали преподавать онлайн. Многие делают ремонт или работают в саду. Об увеличении продажи спиртных напитков у нас я не слышала, - говорит Юлия.



Она опровергает слухи о том, что информация о слишком большом количестве смертей от COVID-19 выдумана для каких-либо сторонних целей (к примеру, чтобы получить материальную помощь от Евросоюза).



- Вся информация об умерших и заболевших – это реальная ситуация. Абсолютное число смертей в самых пострадавших районах, по сравнению с прошлым годом, сильно возросло. Средний возраст большинства умерших пациентов — 78 лет. Только 2,8% из них не имели никаких других заболеваний или патологий.



В целом Юлия настроена оптимистично. Тем более что она, как блогер и журналист, привыкла работать дома.



- Число заражений снижается, значит, карантинные меры работают. Поэтому в Италии немножко ослабляют меры. Например, мамам разрешено гулять с детьми во дворе. Но в нашем регионе послабления не произошло - так решил губернатор. Я продолжаю работать. Пишу новости, читаю книги, болтаю по мессенджеру, готовлю, убираюсь. Разве что ем больше шоколада, чем раньше, потому что это поднимает настроение.



Угнетает Юлию только наличие «стукачей», а также опасность ужесточения контроля над людьми со стороны государства.



- Некоторые люди приняли ограничения как догму. Даже если человек выгуливает собак по полям, они звонят в милицию. Еще угнетает то, что мейнстримные СМИ начали писать о том, что, скорее всего, мы никогда не вернемся к нормальной жизни. Если в будущем подобные вспышки повторятся, опять будут вводить подобные меры. Таким образом, ужесточение контроля над людьми со стороны государства становится нормой.



Василиса Шишкина, «Номер один».

Фото из личного архива героев публикации

