Дистанционная учеба детей надоела родителям

Более 90 проц из них мечтают о возобновлении нормальных занятий в школах



Режим самоизоляции позволил родителям школьников оценить качество дистанционного образования. В итоге большинство мечтает вернуться к традиционной модели обучения, сообщает портал



Он спросил родителей школьников, какая модель обучения станет для них предпочтительной после окончания карантина. В опросе приняли участие 1600 родителей учащихся из всех регионов страны. Итог предсказуем. О переходе на полностью дистанционную учебу после отмены карантина размышляют 4% родителей школьников. Еще 2% хотят, чтобы в онлайн перевели некоторые школьные уроки, например, ОБЖ, рисование, музыку, технологию, внеурочную деятельность.



Подавляющее большинство же родителей мечтает, что после окончания режима самоизоляции дети будут как прежде ходить в школу на все уроки (91%).



«Обязательно нужно ходить в школу. Это развитие и коммуникативных навыков, и интеллектуальных»; «На дистанционном обучении вырастет поколение безграмотных и неуправляемых людей!»; «Роль учителя в воспитательном и обучающем процессе — объяснить новый материал и проверить понимание изученного ранее материала, дистанционно эта главная функция не выполняется, а перекладывается на родителей», - комментируют они.



Фото: egov-buryatia.ru Режим самоизоляции позволил родителям школьников оценить качество дистанционного образования. В итоге большинство мечтает вернуться к традиционной модели обучения, сообщает портал SuperJob Он спросил родителей школьников, какая модель обучения станет для них предпочтительной после окончания карантина. В опросе приняли участие 1600 родителей учащихся из всех регионов страны. Итог предсказуем. О переходе на полностью дистанционную учебу после отмены карантина размышляют 4% родителей школьников. Еще 2% хотят, чтобы в онлайн перевели некоторые школьные уроки, например, ОБЖ, рисование, музыку, технологию, внеурочную деятельность.Подавляющее большинство же родителей мечтает, что после окончания режима самоизоляции дети будут как прежде ходить в школу на все уроки (91%).«Обязательно нужно ходить в школу. Это развитие и коммуникативных навыков, и интеллектуальных»; «На дистанционном обучении вырастет поколение безграмотных и неуправляемых людей!»; «Роль учителя в воспитательном и обучающем процессе — объяснить новый материал и проверить понимание изученного ранее материала, дистанционно эта главная функция не выполняется, а перекладывается на родителей», - комментируют они.Фото: egov-buryatia.ru