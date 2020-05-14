Москва не дает сельчанам Бурятии спокойно умереть

В поселении «Клюевское» места для захоронения умерших не осталось





В сельском поселении «Клюевское» Кабанского района сложилась напряженная ситуация с местным кладбищем. Хоронить умерших уже негде, а новую землю сельчанам не выделяют.

Кладбище начало принимать умерших в 1905 году, и сейчас там просто невозможно проводить захоронения. Существующая площадь ритуального места полностью использована.«Приходится проводить новые захоронения на старые. Это вызывает справедливое недовольство жителей», - замечает Валерий Кочнев, депутат Народного Хурала Бурятии.В поселении проживает 1317 человек. Из них 240 находятся в возрасте 56-60 лет, а в возрасте старше 60 – 386 сельчан.Поселение более десяти лет назад стало бить тревогу по поводу кладбищенских проблем. Обращались в самые разные инстанции – Минприроды Бурятии, Республиканское агентство лесного хозяйства, Минимущества республики и др. Дошли даже до республиканской прокуратуры.«Просили оказать содействие в выделении земельного участка под размещение кладбища на землях государственного лесного фонда. Село Клюевка окружено землями гослесфонда. Лесные участки в составе лесного фонда находятся в федеральной собственности», - говорит Валерий Кочнев.Одна из статей Лесного кодекса России допускает предоставление лесных участков для некоторых видов деятельности. Но данная статья не предусматривает такой вид, как размещение захоронений.Плюс ко всему село Клюевка находится в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, где установлены очень жесткие ограничения.По словам Елены Шимян, главы администрации сельского поселения, она начала заниматься этой проблемой, когда возглавила поселение в 2008 году. «С того времени у меня накопилась кипа писем, ответов. Я не знаю, что еще можно предпринять. Мы все надеемся на помощь депутатов Народного Хурала и главы республики. Раньше хоть немного места оставалось, а сегодня все тропинки, дорожки на кладбище в захоронениях. Сейчас вода поднялась, и оно у самого Байкала. Рядом еще есть и речка», - рассказала местный руководитель.В поселении сложилась критическая ситуация.«Но нам необходимо оперативно решить проблему», - отмечает депутат Хурала и просит главу Бурятии взять вопрос под контроль и помочь разрешить многолетнюю проблему.Речь идет о выделении трех гектаров земли. По мнению Валерия Кочнева, вреда экологии кладбище не несет. «В отличие от старого кладбища, которое находится в двух метрах от берега, территория планируемого удалена от берега и не будет вредить экологии», - уверен он.Вот только эти попытки отвергаются на федеральном уровне. Участок, который клюевцы присмотрели под новое кладбище, не покрыт лесом, хоть и относится к землям гослесфонда, Увы, данный факт не имеет юридического значения. Однако выход все же есть – надо сильнее давить на федералов.«Чтобы забрать эти три гектара, размещение нового кладбища необходимо предусмотреть в документах территориального планирования. Вопрос следует согласовать с Федеральным агентством лесного хозяйства. Если ведомство подтвердит изменения, вопрос будет решен», - пояснила нашему изданию министр земельных и имущественных отношений республики Маргарита Магомедова.Пакет документов, направленный в федеральное агентство в первый раз, не возымел нужного действия. В Москве приняли отрицательное решение. Но иного решения проблемы нет.«Надо продолжать отрабатывать. Надо подключать всех, в том числе наших депутатов Государственной Думы», - отметила министр.Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»