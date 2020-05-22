Мусульмане Бурятии отметят Ураза-байрам дома

Причина - запрет на массовые мероприятия





Обычно в день большого мусульманского праздника Ураза-байрам перед мечетью в Улан-Удэ паркуются сотни автомобилей. Столь большое количество верующих собирается на утреннюю молитву –от 2 до 5 тысяч человек.



В этом году в мечетях 24 мая (на эту дату приходится праздник) ее проводить не будут. Верующие прочитают молитву дома.

- Праздничные молебны к Ураза-байраму отменены. Это связано с действующим на территории режимом самоизоляции и запретом на проведение массовых мероприятий, - рассказал «Номер один» заместитель имама мечети Улан-Удэ Сарварбек Ишанханов.

Местная религиозная организация мусульман призывает всех мусульман с пониманием отнестись к принятым мерам, соблюдать масочный режим и провести празднование Ураза-байрама в удаленном режиме в кругу семьи.

Напомним, в Бурятии одна мусульманская мечеть и два молельных дома. Вторую мечеть планируется построить в Северобайкальске.