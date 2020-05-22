Жители Бурятии бегут в другие регионы





Население Бурятии продолжает массово покидать солнечную республику. Подтверждение тому - миграционный отток, который за январь – март 2020 года составил 294 человека. В республику прибыло 2962 и выбыло 3256 человек.

Основная часть мигрантов (92,5%) перемещалась в пределах Российской Федерации. В границах республики совершено 66,5 % перемещений. Прирост населения отмечен по Иволгинскому (660 чел.), Тарбагатайскому (111 чел.) и Заиграевскому (69 чел.) районам, а также в Северобайкальске (44 чел.)

Значительный отток населения наблюдался из Джидинского (146 чел.), Закаменского (108 чел.), Кижингинского (98 чел.) районов, а также из Улан-Удэ (108 чел.). Миграционный отток из районов республики, приравненных к Крайнему Северу, составил 170 человек.

- Отток населения в другие регионы России составил 316 человек. В результате миграционного обмена наибольший отток наблюдался в регионы Северо- Западного федерального округа – 150, в том числе в Санкт-Петербург и Ленинградскую область – 108; в регионы Южного федерального округа – 101, в том числе в Краснодарский край – 61; в регионы Сибирского федерального округа – 96, в том числе в Красноярский край – 34 человека, - сообщает Бурятстат.

Пополнилось население республики в основном за счёт мигрантов из Забайкальского края – на 183 человека. Кроме того, из зарубежных стран прибыло 710 и выбыло 688 человек. Прирост населения происходил преимущественно за счёт миграционного обмена с Узбекистаном – 109, Таджикистаном – 72 и Азербайджаном – 19 человек.



Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/transport-i-perevozki/