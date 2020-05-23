Производство вакцины от COVID-19 в России назначено на август

Отмечается, что к этому времени вакцина должна выйти на производство.

Производство вакцины от коронавирусной инфекции в России предположительно начнется в конце лета. Об этом директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, сначала производство не позволит иммунизировать большое количество граждан.

Он также отметил, что организаторы здравоохранения принимают меры, чтобы перейти к масштабной вакцинации, когда лекарство будет зарегистрировано.

По состоянию на 22 мая в России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек, сообщает ТАСС.



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