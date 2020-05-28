28.05.2020
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Выплаты будут производиться на каждого ребенка вне зависимости от очередности рождения

С 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан по предложению президента РФ Владимира Путина увеличится до 6752 рублей.

По словам главы государства, такую поддержку получают неработающие граждане, в том числе студенты. Как правило, это молодые родители, которые нуждаются в поддержке. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы РФ.

По данным министерства социальной защиты населения Бурятии,  ранее минимальная выплата по уходу за первым ребенком до полутора лет составляла 1500 рублей, за вторым – 3375 рублей. Выплаты будут производиться на каждого ребенка вне зависимости от очередности рождения.

«Важно, что в связи с повышением пособия по уходу за ребенком, увеличивается и максимальный размер выплаты почти на 50 процентов – с 6000 до 13504 рублей. Эта мера социальной поддержки, в первую очередь, призвана поддержать оставшихся без работы мам, родителей или опекунов. Отмечу, 22 мая на одном из заседаний Государственной думой был также принят ряд законопроектов, целью которых является поддержка россиян и экономики России в рамках эпидемии коронавируса COVID-19», - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

В период ограничительных мероприятий множество изменений коснулось выплат на детей. В частности, были введены дополнительные пособия на детей до трех лет, от трех до семи лет и разовая выплата детям от 3 до 16 лет.

Фото: pixabay.com
дети пособия рост
^