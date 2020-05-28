Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Выплаты будут производиться на каждого ребенка вне зависимости от очередности рождения



С 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан по предложению президента РФ Владимира Путина увеличится до 6752 рублей.



По словам главы государства, такую поддержку получают неработающие граждане, в том числе студенты. Как правило, это молодые родители, которые нуждаются в поддержке. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы РФ.



По данным министерства социальной защиты населения Бурятии, ранее минимальная выплата по уходу за первым ребенком до полутора лет составляла 1500 рублей, за вторым – 3375 рублей. Выплаты будут производиться на каждого ребенка вне зависимости от очередности рождения.



«Важно, что в связи с повышением пособия по уходу за ребенком, увеличивается и максимальный размер выплаты почти на 50 процентов – с 6000 до 13504 рублей. Эта мера социальной поддержки, в первую очередь, призвана поддержать оставшихся без работы мам, родителей или опекунов. Отмечу, 22 мая на одном из заседаний Государственной думой был также принят ряд законопроектов, целью которых является поддержка россиян и экономики России в рамках эпидемии коронавируса COVID-19», - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



В период ограничительных мероприятий множество изменений коснулось выплат на детей. В частности, были введены дополнительные пособия на детей до трех лет, от трех до семи лет и разовая выплата детям от 3 до 16 лет.



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