Зачем нам дана способность понимать свои и чужие эмоции?



С некоторых пор в нашу жизнь вошел термин «эмоциональный интеллект». Что кроется за ним, не всем ясно. Тем более что споры среди ученых вокруг этого понятия не остывают многие годы. Одни психологи уверены, что никакого специального интеллекта для эмоциональной сферы нет, другие утверждают, что, помимо когнитивных способностей, человек владеет очень важной способностью понимать, чувствовать другого при помощи эмоционального интеллекта. В этом неоднозначном вопросе мы попытаемся разобраться вместе с кандидатом психологических наук Игорем Бадиевым.



Способность адаптироваться



- Игорь Валерьевич, все мы знаем, что человек владеет интеллектом, его уровень (IQ) определял у себя, наверное, каждый. Но что это за новое понятие - эмоциональный интеллект, что оно в себя включает?



- В последнее время термин эмоциональный интеллект приобрел очень большую популярность, он используется не только психологами в различных сферах, но в том числе в педагогике и управлении. Дело в том, что исследования и открытия в области психологии эмоций показывают, что наши эмоции оказывают огромное, а в некоторых случаях и преобладающее влияние на эффективность деятельности.



Так, сейчас в области психологии управления не является чем-то парадоксальным фраза о том, что эффективность руководителя зависит не столько от его когнитивных способностей, сколько от умения выстраивать взаимоотношения с другими людьми.



В этой связи появился такой термин, как эмоциональный интеллект. Что это такое и как его понимать, это большой и спорный вопрос в современной психологии. Есть как сторонники использования этого термина, так и его противники. Почему? Дело в том, что эмоциональный интеллект понимается как способность человека распознавать, понимать эмоции, намерения, мотивацию других людей, а также способность управлять своими собственными эмоциями для решения каких-то конкретных практических задач. Именно эта способность, как полагается, делает общение наиболее эффективным. То есть успех человека в межличностном общении зависит во многом не от когнитивных способностей, а от его умения понимать других людей.



- Социальный интеллект - это одно и то же, что и эмоциональный?



- В этом то и заключается корень всех вопросов. Источник всех этих затруднений лежит в так называемой теории множественного интеллекта Говарда Гарднера. Само понятие интеллект противоречиво и понимается по-разному. В большинстве случаев под ним понимаются именно когнитивные способности. Но что это за способности, не очень понятно. Одни ученые считают, что интеллект – это скорость решения задач познавательного характера. Однако эмпирические исследования показали, что успешность решения тех или иных задач не зависит от скорости их решения.



Под интеллектом в современной психологии все чаще понимают не столько решение познавательных задач, сколько способность человека адаптироваться. В этом плане когнитивный интеллект смешивается с таким понятием, как мышление, но мышление – это не есть интеллект, здесь очень серьезное категориальное различие, поскольку мышление является познавательным процессом, оно есть у всех, а интеллект понимается как некая способность, психическое свойство человека. То есть либо это процесс, либо свойство этого процесса. По большей части под интеллектом понимают свойство такого процесса, как мышление, умение находить взаимосвязи, отношения между различными явлениями, благодаря чему человек лучше познает и лучше приспосабливается.



Модель Майере, Саловей, Карузо



Но дальнейшие исследования показали, что высокий уровень мыслительного, когнитивного интеллекта не зависит от социальной успешности человека. Проще говоря, есть люди, которые плохо решают математические задачи, академически неуспешны в учебе, но очень успешны в межличностном и социальном плане. Они умеют устанавливать контакты, договариваться. Эту способность по установлению социальных связей назвали социальный интеллект.



Теория Гарднера говорит о том, что интеллект состоит из нескольких различных интеллектов, поэтому в рамках этой теории возникают такие термины, как социальный и эмоциональный интеллект.



Эмоциональный интеллект – это способность понимать эмоции, распознавать их, воспринимать эмоции других людей, способность управлять своими и чужими эмоциями. Естественно, что в основе такой способности значительное, но не исключительное место занимает эмпатия. Это значительно более широкое понятие. Однако что конкретно туда входит, до сих пор не очень понятно, поскольку существует множество моделей этого эмоционального интеллекта, единой общепризнанной модели эмоционального интеллекта на сегодня нет.



Одна из моделей эмоционального интеллекта представлена американскими психологами Майером, Саловеем и Карузо. Они описали эмоциональный интеллект как совокупность способностей и выделили четыре его составляющие.



Первое – восприятие эмоций. Это способность распознавать эмоции, насколько человек может их определить по мимике, жестам, походке, поведению других людей и как воспринимает собственные эмоции, идентифицирует их. Насколько хорошо он может подобрать слова для описания собственного эмоционального состояния.



Второй компонент – использование эмоций для стимуляции мышления. Это способность человека заставить себя мыслить, думать, заниматься творчеством путем изменения своего эмоционального состояния. То есть использовать эмоции в качестве мотивации. Например, зачем художнику писать картину? Мотивация может быть разной. Допустим, чтобы прокормить себя, он написал ее и продал. Использование эмоций для самомотивации предполагает, что эту картину художник будет писать для себя, чтобы переживать различные эмоциональные состояния в процессе создания предмета искусства.



Третье – понимание эмоций. Восприятие эмоций и понимание – не одно и то же, поскольку восприятие предполагает их идентификацию, а понимание – это способность определять причину этих эмоций, почему они появились, с какими мыслями, событиями связаны, понимать их логику, что дает возможность и способность предсказывать эмоции.



Четвертое – управление эмоциями. Это способность побуждать эмоции, направлять их в определенное русло, укрощать для достижения каких-то конкретных целей.



Эмоции – это наше топливо



- За что критикуют теории эмоционального интеллекта?



- Если понимать, что интеллект это некая способность, то, получается, на каждую способность у нас должен быть свой интеллект. Почему же мы не можем говорить о коммуникативном интеллекте? Или о телесном или физическом? Таких интеллектов у нас может оказаться бесчисленное множество, вплоть до того, что если у нас есть способность завязывать шнурки, то должен быть для этого и соответствующий интеллект. Это основное направление критики эмоционального, социального интеллекта. Хотя важность способности понимать и управлять эмоциями никем не оспаривается.



- Так ли необходим человеку эмоциональный интеллект, если он существует…



- Он необходим человеку, несмотря на то, что его существование под вопросом. Значение эмоций в жизни человека трудно переоценить. Без понимания эмоций ты не можешь выстроить эффективные социальные отношения, без них достичь поставленных целей и быть более-менее успешным не получится.



Эмоции в жизни человека крайне важны. В первую очередь они играют роль мгновенной оценки ситуации с точки зрения благоприятности/неблагоприятности. Во-вторых, эмоции играют активационную роль – без них никакой деятельности не будет. Эмоции – это наше топливо, на котором мы движемся. Также они играют направляющую роль. Благодаря эмоциям в нас в принципе существует такой механизм, как научение. Благодаря тому, что мы испытываем удовольствие или неудовольствие, у нас происходит приобретение новых навыков или угасание того или иного поведения.



Эмоции - неотъемлемая часть психики, очень тесно переплетенная с когнитивной составляющей. Любой процесс, любой акт восприятия, любая мимолетная психическая активность у человека всегда сопровождается теми или иными эмоциональными переживаниями. Не бывает такого, чтобы мы не испытывали эмоций. Даже когда нам кажется, что не испытываем эмоций, то это тоже эмоциональное переживание, очень тягостное, плохо переносимое человеком.



- Можно ли развить в себе эмоциональный интеллект?



- Безусловно. Он развивается не сам по себе, как можно подумать. А, как и любая другая способность, в деятельности. При развитии эмоционального интеллекта очень важно учиться распознавать и интерпретировать эмоции. Что это значит? Приведу такой простой пример. Сколько наименований эмоций вы можете привести? Как правило, люди ограничиваются пятью-шестью базовыми эмоциями – гнев, страх, удивление, радость… Но их гораздо больше, включая сложные амбивалентные эмоции. Если мы умеем различать их и называть, то это развивает тот компонент эмоционального интеллекта, который определяется как восприятие эмоций.



Развивать эмоциональный интеллект лучше с психологом. Сейчас много специально разработанных тренингов по развитию эмоционального интеллекта, связанного с коммуникацией, управлением. Достаточно популярное сейчас направление – развитие эмоционального лидерства, умение заражать эмоциями других людей, понимать их состояние.



Понимание эмоций очень тесно связано с таким свойством человека, как эмпатия. Это умение вчувствоваться в эмоциональное состояние других людей, объяснять причины появления эмоций у себя и окружающих. Чем больше мы общаемся с другими людьми и обращаем внимание на эмоциональную составляющую этого общения, чем разнообразнее наши способы объяснения этих эмоциональных состояний, тем больше развивается наш эмоциональный интеллект, тем адаптивнее мы становимся и успешнее оказывается наша коммуникация и, как следствие, мы сами.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

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Фото: pixabay.com

С некоторых пор в нашу жизнь вошел термин «эмоциональный интеллект». Что кроется за ним, не всем ясно. Тем более что споры среди ученых вокруг этого понятия не остывают многие годы. Одни психологи уверены, что никакого специального интеллекта для эмоциональной сферы нет, другие утверждают, что, помимо когнитивных способностей, человек владеет очень важной способностью понимать, чувствовать другого при помощи эмоционального интеллекта. В этом неоднозначном вопросе мы попытаемся разобраться вместе с кандидатом психологических наук Игорем Бадиевым.- В последнее время термин эмоциональный интеллект приобрел очень большую популярность, он используется не только психологами в различных сферах, но в том числе в педагогике и управлении. Дело в том, что исследования и открытия в области психологии эмоций показывают, что наши эмоции оказывают огромное, а в некоторых случаях и преобладающее влияние на эффективность деятельности.Так, сейчас в области психологии управления не является чем-то парадоксальным фраза о том, что эффективность руководителя зависит не столько от его когнитивных способностей, сколько от умения выстраивать взаимоотношения с другими людьми.В этой связи появился такой термин, как эмоциональный интеллект. Что это такое и как его понимать, это большой и спорный вопрос в современной психологии. Есть как сторонники использования этого термина, так и его противники. Почему? Дело в том, что эмоциональный интеллект понимается как способность человека распознавать, понимать эмоции, намерения, мотивацию других людей, а также способность управлять своими собственными эмоциями для решения каких-то конкретных практических задач. Именно эта способность, как полагается, делает общение наиболее эффективным. То есть успех человека в межличностном общении зависит во многом не от когнитивных способностей, а от его умения понимать других людей.- В этом то и заключается корень всех вопросов. Источник всех этих затруднений лежит в так называемой теории множественного интеллекта Говарда Гарднера. Само понятие интеллект противоречиво и понимается по-разному. В большинстве случаев под ним понимаются именно когнитивные способности. Но что это за способности, не очень понятно. Одни ученые считают, что интеллект – это скорость решения задач познавательного характера. Однако эмпирические исследования показали, что успешность решения тех или иных задач не зависит от скорости их решения.Под интеллектом в современной психологии все чаще понимают не столько решение познавательных задач, сколько способность человека адаптироваться. В этом плане когнитивный интеллект смешивается с таким понятием, как мышление, но мышление – это не есть интеллект, здесь очень серьезное категориальное различие, поскольку мышление является познавательным процессом, оно есть у всех, а интеллект понимается как некая способность, психическое свойство человека. То есть либо это процесс, либо свойство этого процесса. По большей части под интеллектом понимают свойство такого процесса, как мышление, умение находить взаимосвязи, отношения между различными явлениями, благодаря чему человек лучше познает и лучше приспосабливается.Но дальнейшие исследования показали, что высокий уровень мыслительного, когнитивного интеллекта не зависит от социальной успешности человека. Проще говоря, есть люди, которые плохо решают математические задачи, академически неуспешны в учебе, но очень успешны в межличностном и социальном плане. Они умеют устанавливать контакты, договариваться. Эту способность по установлению социальных связей назвали социальный интеллект.Теория Гарднера говорит о том, что интеллект состоит из нескольких различных интеллектов, поэтому в рамках этой теории возникают такие термины, как социальный и эмоциональный интеллект.Эмоциональный интеллект – это способность понимать эмоции, распознавать их, воспринимать эмоции других людей, способность управлять своими и чужими эмоциями. Естественно, что в основе такой способности значительное, но не исключительное место занимает эмпатия. Это значительно более широкое понятие. Однако что конкретно туда входит, до сих пор не очень понятно, поскольку существует множество моделей этого эмоционального интеллекта, единой общепризнанной модели эмоционального интеллекта на сегодня нет.Одна из моделей эмоционального интеллекта представлена американскими психологами Майером, Саловеем и Карузо. Они описали эмоциональный интеллект как совокупность способностей и выделили четыре его составляющие.Первое – восприятие эмоций. Это способность распознавать эмоции, насколько человек может их определить по мимике, жестам, походке, поведению других людей и как воспринимает собственные эмоции, идентифицирует их. Насколько хорошо он может подобрать слова для описания собственного эмоционального состояния.Второй компонент – использование эмоций для стимуляции мышления. Это способность человека заставить себя мыслить, думать, заниматься творчеством путем изменения своего эмоционального состояния. То есть использовать эмоции в качестве мотивации. Например, зачем художнику писать картину? Мотивация может быть разной. Допустим, чтобы прокормить себя, он написал ее и продал. Использование эмоций для самомотивации предполагает, что эту картину художник будет писать для себя, чтобы переживать различные эмоциональные состояния в процессе создания предмета искусства.Третье – понимание эмоций. Восприятие эмоций и понимание – не одно и то же, поскольку восприятие предполагает их идентификацию, а понимание – это способность определять причину этих эмоций, почему они появились, с какими мыслями, событиями связаны, понимать их логику, что дает возможность и способность предсказывать эмоции.Четвертое – управление эмоциями. Это способность побуждать эмоции, направлять их в определенное русло, укрощать для достижения каких-то конкретных целей.- Если понимать, что интеллект это некая способность, то, получается, на каждую способность у нас должен быть свой интеллект. Почему же мы не можем говорить о коммуникативном интеллекте? Или о телесном или физическом? Таких интеллектов у нас может оказаться бесчисленное множество, вплоть до того, что если у нас есть способность завязывать шнурки, то должен быть для этого и соответствующий интеллект. Это основное направление критики эмоционального, социального интеллекта. Хотя важность способности понимать и управлять эмоциями никем не оспаривается.- Он необходим человеку, несмотря на то, что его существование под вопросом. Значение эмоций в жизни человека трудно переоценить. Без понимания эмоций ты не можешь выстроить эффективные социальные отношения, без них достичь поставленных целей и быть более-менее успешным не получится.Эмоции в жизни человека крайне важны. В первую очередь они играют роль мгновенной оценки ситуации с точки зрения благоприятности/неблагоприятности. Во-вторых, эмоции играют активационную роль – без них никакой деятельности не будет. Эмоции – это наше топливо, на котором мы движемся. Также они играют направляющую роль. Благодаря эмоциям в нас в принципе существует такой механизм, как научение. Благодаря тому, что мы испытываем удовольствие или неудовольствие, у нас происходит приобретение новых навыков или угасание того или иного поведения.Эмоции - неотъемлемая часть психики, очень тесно переплетенная с когнитивной составляющей. Любой процесс, любой акт восприятия, любая мимолетная психическая активность у человека всегда сопровождается теми или иными эмоциональными переживаниями. Не бывает такого, чтобы мы не испытывали эмоций. Даже когда нам кажется, что не испытываем эмоций, то это тоже эмоциональное переживание, очень тягостное, плохо переносимое человеком.- Безусловно. Он развивается не сам по себе, как можно подумать. А, как и любая другая способность, в деятельности. При развитии эмоционального интеллекта очень важно учиться распознавать и интерпретировать эмоции. Что это значит? Приведу такой простой пример. Сколько наименований эмоций вы можете привести? Как правило, люди ограничиваются пятью-шестью базовыми эмоциями – гнев, страх, удивление, радость… Но их гораздо больше, включая сложные амбивалентные эмоции. Если мы умеем различать их и называть, то это развивает тот компонент эмоционального интеллекта, который определяется как восприятие эмоций.Развивать эмоциональный интеллект лучше с психологом. Сейчас много специально разработанных тренингов по развитию эмоционального интеллекта, связанного с коммуникацией, управлением. Достаточно популярное сейчас направление – развитие эмоционального лидерства, умение заражать эмоциями других людей, понимать их состояние.Понимание эмоций очень тесно связано с таким свойством человека, как эмпатия. Это умение вчувствоваться в эмоциональное состояние других людей, объяснять причины появления эмоций у себя и окружающих. Чем больше мы общаемся с другими людьми и обращаем внимание на эмоциональную составляющую этого общения, чем разнообразнее наши способы объяснения этих эмоциональных состояний, тем больше развивается наш эмоциональный интеллект, тем адаптивнее мы становимся и успешнее оказывается наша коммуникация и, как следствие, мы сами.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru Фото: pixabay.com