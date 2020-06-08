Два монгольских студента вернулись на родину из РФ с COVID-19

Эвакуация монгольских студентов из России велась через МАПП «Кяхта»
У двух монгольских студентов, которые 28 мая вернулись на родину из России через пограничный контрольно-пропускной пункт Кяхта-Алтан-Булаг, выявили коронавирус после повторного тестирования, сообщает МОНЦАМЭ.
Как рассказал на брифинге Ммнздрава директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу, таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в Монголии увеличилось до 193.
На сегодняшний день выздоровел 22-летний студент, который в течение 23 дней проходил лечение в НИЦИЗ. Всего выздоровели 71 человек и 122 человека проходят лечение в НИЦИЗ.
Как информировал «Номер один», правительство Монголии и Государственная чрезвычайная комиссия соседней страны 26-27 мая провели эвакуацию студентов, обучающихся в российских вузах через пограничный контрольно-пропускной пункт Алтан-Булаг. Кроме того, 25 мая 170 граждан Монголии вернулись на самолете спецрейса по маршруту Москва-Улан-Батор. Таким образом, 740 человек прибыли из России.
За это время 570 студентов возвратились в Монголию. Их от пограничного контрольно-пропускного пункта Алтан-Булаг до железнодорожной станции Сухэ-Батор отвезли на специальном автобусе, и в Улан-Батор отправили поездом, где они были помещены на 21-дневный карантин.
Фото: pixabay.com
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