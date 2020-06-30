В Бурятии пожарные спасли котенка

Животное два дня просидело на дереве, куда его загнали собаки





Вечером 29 июня в селе Курумкан возвращавшегося с работы инструктора противопожарной профилактики 18-го Курумканского отряда ГПС РБ Жанну Эрдыниеву остановила местная жительница.

Работница пожарной охраны позвонила своему коллеге, начальнику пожарной части №32 села Курумкан Лубсану Доржиеву. Он принес из дома лестницу, поднялся на ней на дерево, а после вскарабкался по стволу к котенку. Вскоре огнеборец вместе со спасенным животным спустился вниз.





«Помогать всем надо, не только людям», - отметил Лубсан Доржиев.





«Женщина увидела, что я в форме и поэтому обратилась ко мне, - рассказала Жанна Эрдыниева. – Она попросила помочь котенку, которого на дерево загнали собаки. Он сидел там уже два дня».Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС