В селе Шулуты в Бурятии закончился карантин

С 25 июля в селе Шулуты Тункинского района был снят карантин. С 10 июля там нет ни одного нового заболевшего коронавирусом.

- Карантин снят, с 24 июля, после 24 часов. Жители Шулут честно «ограничили» себя сами. И вот позитивный результат! Еще полмесяца назад Шулуты называли «самым зараженным» COVID-19 населённым пунктом в мире. А теперь это самое здоровое село в мире! Как считают эпидемиологи, из 390 жителей здесь переболели COVID-19 15%, то есть 48 человек, пишет на своей странице в Facebook пресс-секретарь администрации Тункинского района.Дора Хамаганова.

Напомним, 29 июня вокруг карантинного села Шулуты по решению оперштаба под руководством главы тункинского района Ивана Альхеева была сделана двойная глубокая опашка. Рвы окружили село почти полным кольцом.

Вспышка коронавируса среди жителей села Торы и Шулуты была зафиксирована 24 июня, там было выявлено 23 случая инфицирования COVID-19. В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора выяснилось, что люди, заразились инфекцией на шаманском обряде, который проходил 9-10 июня в селе Шулуты.

Одна многочисленная семья жителей сел Торы и Шулуты кроме обряда провела еще и юбилей.





Фото: с личной страницы Доры Хамагановой в Фейсбуке