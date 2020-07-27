В Бурятии вновь «закручивают гайки» профилактики COVID-19

Торговля республики получает право не обслуживать посетителей без масок









В Бурятии республиканский оперативный штаб по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, принял сегодня решение об усилении профилактических мероприятий в организациях продовольственной и непродовольственной сети, в том числе в крупных торговых сетях республики.



Они получат право не допускать в торговые залы клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания, сообщили в правительстве республики.



Основанием для принятия решения стало то, что при сборе эпиданамнеза 95% инфицированных связывают свое заболевание с посещением мест скопления людей, главным образом, объектов торговли и общественного питания. Организации торговли в настоящее время являются наиболее посещаемым населением местом со значительным количеством контактов, поэтому им предписано обеспечить выполнение всего комплекса профилактических мероприятий.



Управление Роспотребнадзора по Бурятии обследовало 103 предприятия общественного питания в Улан-Удэ и 72 – в районах республики. В двух организациях из числа проверенных было выявлено проведение банкетов с количеством участников свыше 60 человек. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаторов, допустивших нарушение противоэпидемического режима, возбуждены административные производства. В отношении 53 предприятий общепита материалы с рекомендациями о временном запрете деятельности переданы в суд.



«Нужно отметить, что по итогам эпидемиологического расследования 26 июля зарегистрировано еще два случая новой коронавирусной инфекции у жителей Северобайкальска, которые участвовали в свадьбе. Предварительно установлено число контактных лиц – 20 человек. И это в условиях сложной эпидобстановки в городе, где зарегистрирован 251 случай заболевания COVID-19. Выявлены факты несоблюдения предписанных рекомендаций по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции в двух коллективных средствах размещения на территориях Прибайкальского и Северо-Байкальского районов. Если на прошлой неделе мы проверяли общепит и коллективные средства размещения, то на этой неделе мы будем проводить рейдовые проверки в крупных торговых сетях на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. В том числе требований социального дистанцирования, обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, соблюдения посетителями правил профилактики. Торговые организации вправе не обслуживать посетителей без масок», - рассказал главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.



Также, по словам руководителя республиканского управления Роспотребнадзора, в июле число обратившихся за медицинской помощью с ОРВИ и внебольничной пневмонией составило 40% от всех зарегистрированных случаев COVID-19 за месяц, что почти в 2,5 раза больше, чем в июне, когда этот показатель составлял 17%. В течение двух последних недель в Улан-Удэ отмечается превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ в 1,7 и 2,3 раза соответственно, а также превышение среднемноголетних уровней заболеваемости внебольничной пневмонией на 42%.



Заболеваемость персонала торговых организаций за июнь-июль составила 33 случая. О выполнении противоэпидемических мероприятий членам оперативного штаба доложили представители крупнейших торговых сетей республики.



На сегодняшний день по нарастающему итогу в Бурятии зарегистрировано 3969 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них вылечились 3167 человек, 41 человек умер. В настоящее время состояние 12 пациентов оценивается как тяжелое, они получают лечение в условиях отделений реанимации.



Фото: egov-buryatia.ru

