В Бурятии «дочка» Росатома пополнила природу хариусом

Девятнадцать тысяч мальков ценной рыбы выпустили в Ину – реку бассейна Байкала



В Бурятии в рамках ежегодных мероприятий по сохранению и восстановлению водных биоресурсов уранодобывающая «Хиагда» (входит в контур управления «Атомредметзолото»/горнорудный дивизион Росатома)выпустило 19 тысяч мальков хариуса в реку Ина Баргузинского района, сообщили в пресс-службе предприятия.



«Число мальков согласовано с государственными надзорными органами. Оно определяется интенсивностью воздействия нашего предприятия на водные биологические ресурсы. Таким образом,мы компенсируем воздействие на окружающую среду», - рассказал начальник отдела охраны окружающей среды и радиационной безопасности АО «Хиагда» Владимир Наделяев.



В специальных инкубаторах Баргузинского рыбоводного завода из икринок были выращены мальки. Затем сотрудники АО «Хиагда» в присутствии представителей Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства и Байкальского филиала ФГБНУ «ВНИРО» выпустили хариуса в реку Ина бассейна озера Байкал.



Напомним, что в прошлом году предприятие выпустило в реку Селенга 76 тысяч мальков байкальского осетра.



АО «Хиагда» ведет добычу урана экологически безопасным методом скважинного подземного выщелачивания в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии. В настоящее время предприятие отрабатывает два месторождения Хиагдинского рудного поля — Хиагдинское и Источное. Месторождение Вершинное запланировано к вводу в эксплуатацию во втором полугодии 2020 году. На 2020-й год также запланировано начало горно-подготовительных работ на Количиканском месторождении.



Фото: «Хиагда»

