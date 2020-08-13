Правительство Бурятии организовало мониторинг диабетиков и гипертоников при помощи сервиса СберЗдоровье

Новая услуга поможет врачам тщательно следить за состоянием пациентов





Правительство республики Бурятия внедряет услугу по мониторингу пациентов с хроническими заболеваниями (артериальная гипертензия, сахарный диабет) с помощью телемедицинской платформы сервиса СберЗдоровье, сообщили в пресс-службе Сбербанка.