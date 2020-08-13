Правительство Бурятии организовало мониторинг диабетиков и гипертоников при помощи сервиса СберЗдоровье

Новая услуга поможет врачам тщательно следить за состоянием пациентов
Правительство республики Бурятия внедряет услугу по мониторингу пациентов с хроническими заболеваниями (артериальная гипертензия, сахарный диабет) с помощью телемедицинской платформы сервиса СберЗдоровье, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Новая услуга поможет врачам городских больниц тщательно следить за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями. С ее помощью пациенту не нужно регулярно приходить в поликлинику к лечащему врачу, все показатели здоровья ежедневно собираются посредством телефонных каналов связи, а при отклонении от нормы проводится телемедицинская консультация с врачом.
«На первом этапе внедрения услуги дистанционного мониторинга пациентов с хронической патологией, выбраны такие социально значимые заболевания как: артериальная гипертензия и сахарный диабет. Пилотной организацией в проекте определена Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко. На первом этапе будет работать 6 специалистов данного лечебного учреждения. В общей сложности под наблюдением будет находиться более 1000 пациентов, которые отобраны специалистами РКБ в процессе выездной деятельности в районах республики. Особо важно отметить, что руководство больницы в лице главного врача Шпака И.А., главных внештатных специалистов МЗ РБ: Содномовой Л. Б. – заведующей кардиологическим центром и Нимаевой Д. Э. – заведующей Республиканским эндокринологическим центром, поддержали инициативу и вместе со своими сотрудниками решили проводить мониторинг пациентов при помощи новой технологии», - рассказал главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им Н.А. Семашко» Игорь Шпак.
В программе будут задействованы как врачи региона указанных клиник, так и врачи сервиса СберЗдоровье. Для сбора показателей здоровья пациентов используются технологии синтеза и распознавания речи, а также технологии искусственного интеллекта, составляющие основу голосовых роботов, работающих в платформе СберЗдоровье. Применение такой технологии позволяет охватить максимально широкую аудиторию пациентов, в том числе не владеющих навыками работы с современными гаджетами, компьютером и интернетом.
Каждому пациенту доступен функционал «дневника здоровья» от СберЗдоровья с помощью которого пациент получает возможность отслеживать динамику показателей здоровья, а врач в онлайн-режиме видит изменения состояния пациента и может оперативно связаться с ним в случае отклонения показателей от нормы и своевременно оказать медицинскую помощь. Сервис доступен на сайте lk.sberhealth.ru и с помощью мобильного приложения СберЗдоровье. Приложение можно скачать через AppStore или GooglePlay.
«Перед стартом проекта в Республике Бурятия мы выяснили, что среднегодовой прирост числа больных с диагнозом сахарный диабет составляет 4% от общего числа населения - это большая цифра, около 40 тысяч человек. Исходя из этих данных, мы, совместно с регионом, решили поддержать в первую очередь именно эту категорию пациентов, приложив массу усилий для скорейшего запуска проекта», — отметил основатель и СЕО сервиса СберЗдоровье Дмитрий Петрухин.
«В структуре заболеваемости населения от болезней системы кровообращения (далее - БСК) первое по значимости место занимают болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением.Внедрение новой технологии позволит улучшить такие социально значимые показатели для региона, как уровень смертности, продолжительность жизни. А также перераспределить в критически важные сегменты здравоохранения финансовые и человеческие ресурсы высвободившиеся в результате сокращения госпитализаций, вызовов бригад скорой помощи благодаря своевременному выявлению отклонений в состоянии здоровья пациентов предлагаемой системой мониторинга», — поделился глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Своевременное начало лечения гипертонической болезни и удержание показателей АД в рамках рекомендованных значений, а также своевременное выявление значимых отклонений уровня гликемии от целевых значений, позволит значительно снизить риск развития фатальных осложнений сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Именно поэтому мы в настоящее время ведем активные действия в направлении разработки и утверждения номенклатуры услуг дистанционного мониторинга, предоставляемых по территориальной программе обязательного медицинского страхования Республики Бурятия», — добавила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
«В это время предложения от экосистемы Сбербанка, связанные со здоровьем граждан, крайне важны для региона. Благодарю администрацию Республики за партнерство и надеюсь на дальнейшее сотрудничество и реализацию таких интересных и технологичных проектов», — поделился председатель Байкальского банка Александр Абрамкин.
Подключиться к программе возможно по этой ссылке.
О компании СберЗдоровье
Сервис СберЗдоровье создан на основании медицинского сервиса DocDoc, осуществляющего деятельность с 2012 г. В 2017 году сервис вошел в Группу компаний Сбербанк, после чего начал трансформацию в медицинскую платформу на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу, телемедицина (он-лайн консультации), вызов врача на дом, запись на диагностику, комплексное обследование, ДМС программы, ветеринария, дистанционный мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями, медицинские гаджеты. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 20 направлений. На данном этапе в проекте участвует более 4000 частных клиник. Общее число клиентов СберЗдоровье превышает 7,5 млн человек.
Справка
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