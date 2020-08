Селенгинский ЦКК получил право на знак Made in Russia

Он может использовать его не только для маркировки продукции, но в рекламных и информационных материалах



Селенгинский ЦКК получил право маркировать свою продукцию знаком Made in Russia. Для получения знака СЦКК успешно прошел сертификацию в системе добровольной сертификации (СДС) «Сделано в России». Знак Made in Russia можно использовать не только для маркировки продукции, но и в рекламных и информационных материалах, сообщили в пресс-службе предприятия.



Экспортный бренд страны «Made in Russia» создан для повышения узнаваемости известных российских брендов и продукции за рубежом. Для вступления в программу продвижения «Made in Russia» необходимо пройти процедуру добровольной сертификации продукции, работ (услуг). Эксперты РЭЦ проводят независимую оценку компетенций и внешнеэкономического потенциала компании, а также проверят продукцию на соответствие требованиям российского законодательства. Успешное подтверждение соответствия требованиям СДС «Сделано в России» позволяет гарантировать надежность производителя и безопасность изготавливаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). Информация о производителях после прохождения процедуры сертификации вносится в электронный каталог



Селенгинский ЦКК - одно из крупнейших промышленных предприятий Бурятии, единственный в мире целлюлозный комбинат, работающий по бессточной схеме в условиях замкнутого водооборота, введенного в августе 1990 года. Основными видами деятельности являются лесозаготовка, переработка лесосырья, производство сульфатной небеленой целлюлозы, картона тарного, гофропродукции. В 2015 году восстановил работу после угрозы банкротства. В конце 2013 года, когда комбинат входил структуры «Базового элемента» Олега Дерипаски, из-за поломки оборудования и многомиллионных долгов производство на нем было приостановлено, без работы могли остаться более 1,5 тыс человек. Однако 23 декабря 2013 года бурятская компания «Байл» выкупила контрольный пакета акций СЦКК у Bravelink Ltd. Региональное правительство оказало тогда предприятию административную поддержку. Новое руководство комбината начало модернизацию производства. Как сообщал «Номер один», сейчас СЦКК претендует на статус резидента ТОР с планом запуска новой линии для производства пакетов из крафт-бумаги. СЦКК поставил себе стратегическую задачу довести выпуск продукции до 300 тыс тонн в год. В 2014 году производительность составляла 54 тыс тонн картона, по итогам прошлого года – 108 тыс тонн. Сейчас идет поиск инвестора для запуска второй картоноделательной машины по выпуску крафт-бумаги, продолжается модернизацию производства.



