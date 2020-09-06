В Бурятии нерестовый омуль сопроводят беспилотником

Охранять байкальский эндемик приехали рыбинспекторы с Черного моря



В Бурятии поэтапно вводят ограничения на лов рыбы. В акватории Байкала у Кабанского побережья омуль начал традиционно «компоноваться» в косяки. 30 августа в дельте Селенги, в одной из проток, отмечен небольшой пробный заход омуля-производителя. В этом году следить за сохранностью нерестового эндемика будут особенно тщательно: наготове новая техника, дрон, а за вылов даже одного хвоста омуля последует уголовное наказание.



Омуль-«разведчик» зашел



Для старта массового захода рыбы в реки еще нет условий – и температура высокая, и есть трудности для движения вверх по течению. Последние создает полноводье. Нерестовому омулю трудно идти против больших масс воды, тратится много сил.



В прошлом году заход рыбы был уже 28 августа.



- С 1 августа введен запрет на всяческое рыболовство в Кабанском районе – участок по озеру Байкал. С 15 августа запрет распространится на Посольский и Истокский соры, а также реки Селенга, Баргузин. С 20 августа – по Северобайкальскому району. Ограничения утверждены Правилами рыболовства, - напоминает жителям Бурятии график ужесточения Александр Ежов, начальник отдела рыбоохраны Ангаро-Байкальского ТУ Росрыболовства (АБТУР).



Как показывает опыт, до 5 сентября по Селенге должен начаться нормальный заход.



Новинка АБТУРа - на нынешний нерестовый сезон в республику прибыло подкрепление из Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства.



Ряды местных инспекторов пополнили трое коллег с Черного моря. Согласно приказу федерального Росрыболовства (г. Москва), на осенний период из разных частей страны часть сил перебрасывается в Хабаровский край и впервые в Бурятию - на Байкал.



- Прилетели 26 августа. В данный момент они находятся в Байкало-Селенгинском межрайонном отделе, входят в курс дела, ознакомились с территорией, где будут работать. Думаю, теперь каждый год будем настаивать, чтобы это продолжилось и даже больше инспекторов направляли к нам. К тому же в этом году наше теруправление заметно нарастило свои технические возможности, - рассказывает Александр Ежов.



По традиции в Бурятию перебрасываются рыбинспекторы АБТУРа из отделов в Иркутской области и Забайкальском крае. Количество штатных рыбинспекторов в теруправлении остается на одном уровне, хотя из Улан-Удэ в Москву постоянно идут запросы на увеличение.



Поступление новой техники



Совсем скоро в АБТУР поступят 20 скоростных маневренных катеров «Неман» со 175-сильными моторами. Основная масса их пойдет на Байкал. А для работы по мелководью, протокам вот-вот придут 20 резиновых лодок с водометными моторами.



По словам нашего собеседника, в этом году из всех 20 теруправлений Росрыболовства в стране АБТУР получил наибольшую сумму на усиление технической базы. Торги проведены. Поступление в самом разгаре.



Раньше обеспеченность техникой была на уровне 30% от нормы, утвержденной соответствующим приказом Росрыболовства. Когда поступит все, что закуплено, обеспеченность достигнет примерно 75%.



«Нам выделено 220 млн рублей. Технику, подходящую для наших условий, подбирали сами. На сегодняшний день уже поступило 30 единиц «Соболей» - грузопассажирские автомобили высокой проходимости. Их можно назвать эквивалентом имеющихся «УАЗ»-«таблеток».



Поступили три трэкола (вездеходы), четыре аэроглиссера (скоростные лодки на воздушной подушке), а также 14 снегоходов.



В сентябре поступят четыре «УРАЛа» с жилыми будками на восемь спальных мест каждый. На их базе организуют комфортные передвижные посты рыбоохраны. Ранее поступили и несколько обычных вагончиков по пять спальных мест каждый (распределены на Кабанский и Улан-Удэнский отделы).



«Планируем, что «УРАЛ» с будкой будет цеплять вагончик, доставлять на место, ставить, а сам становиться подальше. Таким образом будут сразу два поста рыбоохраны. Но пока «УРАЛы» не поступили, вагончики тоже уже выставляются», - отмечают новые возможности в АБТУРе.



Беспилотники устроят слежку



На охране нерестового омуля задействуют беспилотник ФГБУ «Главрыбвод» (является структурой Росрыболовства).



- Мы обращались с письмом в центральное Росрыболовство, запрашивали два беспилотника. Выделили один. В середине сентября из Москвы должны прибыть операторы беспилотника и сам летательный аппарат, - продолжает Александр Ежов.



Аналогичный опыт использования дрона в 2019 году оказался очень хорошим. Аппарат отработал на Байкале тогда два месяца. Он поднимается на 300 метров и способен вести съемку, наблюдение днем и ночью.



- Операторы запускают беспилотник, а сами сидят с ноутбуком в машине и принимают «картинку», тут же идет запись. Когда выявляются браконьеры, информация передается ближайшей группе инспекторов: всех ловили, еще ни один не убежал. Когда беспилотник только немного поработал, в прибрежных селах о нем узнали и очень много народа просто ушли с рек. Решили не рисковать - от беспилотника не спрячешься. Его и не видно, и жужжания не слышно, - вспоминают в АБТУРе.



Созданная несколько лет назад оперативная группа «Сарма» (вторая в стране после знаменитой московской «Пираньи») по-прежнему действует. В настоящее время она в Кабанском районе. Ее сотрудники обладают более продвинутой экипировкой, приборами, очень мощным катером и полномочиями.



- Они подчиняются непосредственно руководителю АБТУРа и даже имеют право проверять работу инспекторов рыбоохраны наших межрайонных отделов, - отмечает Александр Ежов.



В Байкале сегодня находятся теплоходы рыбоохраны. Они способны к длительному автономному плаванию. При необходимости с них высаживаются лодки с инспекторами для проверки подозрительных мест. Кстати, работу «в море» эти три теплохода начали еще с начала лета – охраняли нагульного омуля, подходившего к мелководью, чтобы «нагулять жирок».



Интересно, что у Росгвардии, тоже привлеченной к охране нерестового омуля, нынче появились два своих скоростных катера «Альянс». Ранее у них такого не было. В охране омуля участвуют и другие силовые органы.



За один хвост – уголовное дело



В Кабанском районе, где с начала августа введен запрет на всякое рыболовство, за месяц зафиксировано 22 «рыболовных» правонарушения. Изъято девять резиновых лодок, 13 сетей на 730 метров. Наложено штрафов на 68 тыс. рублей.



По трем случаям из 22 материалы направлены в полицию для возбуждения уголовных дел – у некоторых задержанных обнаружили омуль.



- В качестве возмещения ущерба за каждый омуль, выловленный в нерестовый период, взимается 7 тыс. 280 рублей. Независимо от размера, веса, пола омуля. В рамках возмещения ущерба уже предъявлено исков на 51 тыс. рублей, - подводят итоги первого запретного месяца в АБТУРе.



По словам Александра Ежова, с прошлого года теруправлением Росрыболовства и силовиками принято общее решение, что надо четко придерживаться установленного принципа – за незаконную добычу даже одного экземпляра омуля возбуждать уголовное дело.



- Омуль рыбак-любитель может ловить только зимой с ледового покрытия бормашовой удой. Не более пяти килограммов в день. А в нерестовый период - полный запрет, - напоминает рыбоохрана кое-какие запреты «армии» рыбаков-любителей.



Конечно, есть нюансы: лов коренными малочисленными народами Севера, рыбоводными заводами и научный лов. Но детали такого лова надо знать очень подробно и не нарушать.



Ряды браконьеров редеют



По мнению нашего собеседника, с момента введения несколько лет назад ограничений на лов байкальского омуля браконьеров стало намного меньше.



- Количество рейдов увеличивается, изменилась законодательная база, выросла сумма возмещения за незаконно добытый омуль... Поэтому многие не рискуют заниматься этим, - считает Александр Ежов.



В прошлые годы в отдаленных районах Бурятии была проблема с доставкой изъятой рыбы, сетей, моторов к месту временного хранения на фирме «Данак». Склады хранения находились в населенных пунктах, а изъятие происходило обычно на берегу Байкала, реки вдалеке. Существовали трудности с транспортировкой рыбы.



- Сейчас техника появилась, вопрос с доставкой решился, - отмечает Александр Ежов.



Главное ожидание от нерестового сезона-2020 – поднимутся ли нерестовые косяки выше улан-удэнского промузла.



В прошлом сезоне омуль пошел выше Улан-Удэ, а там, где лучше экологическая обстановка, выживаемость икры всегда вырастает. Скат личинок в Байкал в итоге оказался рекордным за целый ряд лет. Омулевый нерест идет официально до 15 ноября. Каким будет нынешний нерестовый период, узнаем уже скоро.



Петр Санжиев, «Номер один».

Фото: "Номер один"

