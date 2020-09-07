ОНФ: В Улан-Удэ навязывают магазины для покупки школьной формы

Большинство родителей также убеждены, что стоимость школьной формы завышают



В Бурятии в социальных сетях в комментариях под публикациями о школьной форме неоднократно сообщалось о том, что в Улан-Удэ регулярно родителям настойчиво рекомендуют приобретать ее в магазине «Синар» и в универмаге «Центральный», сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.



ОНФ в преддверии нового учебного года инициировал мониторинг школьной формы с целью выявления случаев навязывания покупки школьной формы у конкретного поставщика, в том числе по завышенным ценам. Опрос проведен среди 21 тысячи родителей путем очного анкетирования и проведения онлайн мониторинга.



В целом, родители поддерживают введение единых требований к одежде. Помимо социальных преимуществ (где нет особого разделения по социальному статусу и достатку), форма дисциплинирует детей и настраивает на работу в классе. Почти 9 тысяч человек (42%) родителей выступили за введение обязательной школьной формы, а 7,4 тысячи (35%) предложили придерживаться школьного дресс-кода. Выбирая, во что одеть своего школьника, родители чаще всего сталкиваются с завышенной стоимостью школьной формы в регионе. Об этом сообщили 62% опрошенных. На недостаточность выбора в регионе указали 30% родителей, которые предпочитают покупать форму через Интернет или в другом регионе, находясь там по случаю.



Стоимость комплекта школьной формы в 2019 и 2020 годах по результатам опроса в среднем увеличилась на 12% и составляет около 6,3 тысячи рублей (средняя цена по РФ). При этом большинство родителей хотели бы, чтобы школьная форма стоила в среднем в 1,5-2 раза дешевле – около 3 тысяч рублей. Меду тем, более 18% респондентов потратили на школьную форму более 10 тысяч рублей (3,7 тысячи человек).



Большинство респондентов (59%) сообщили, что они свободны в выборе производителей школьной формы и не испытывают никакого давления со стороны администрации школы или учителей. Однако 1 867 опрошенных (9%) сталкиваются с тем, что учебное заведение навязывает конкретных производителей, в 11% случаев производители рекомендуются учителями, сообщили 2 348 человек.



В результате проведенного опроса можно сделать следующий вывод – во многих школах родителям рекламируют определенные организации, занимающиеся пошивом школьной формы. Аргументация обычно связана с тем, что форма у учеников из одинаковой ткани и примерно одинакового фасона – наиболее предпочтительный вариант, как для самих школьников, так и для школы в целом. На некоторых школьных сайтах рекламой представлены определенные организации, занимающиеся изготовлением и продажей школьной формы, что в немалой степени влияет на выбор родителями определенной организации.



ОНФ по всем выявленным случаям направит обращения в Комитет образования региона с ходатайством о проведении проверки по вышеуказанным сообщениям о навязывании родителям приобретения школьной формы определенного производителя у определённого поставщика.



Как правило, покупка школьной формы – сильный удар по бюджету (до 15 тысяч рублей на ребенка). Компенсации за покупку формы как таковой нет. Эту проблему возможно успешно решить с помощью введения региональных субсидий на приобретение школьной формы для нуждающихся семей. Согласно статье 38 «Закона об образовании», обеспечение обучающихся одеждой в случаях и в порядке, которые установлены органами государственной власти регионов, может осуществляться за счет бюджетных ассигнований. Решение вопроса о компенсации отнесено к компетенции регионального органа власти. Однако не везде такие вопросы урегулированы. Проблему недостаточного выбора школьной формы и неудобной размерной сетки также возможно решить путем пошива под заказ школьной формы в регионе на базе уже действующих швейных производств. Они могут получать грантовую поддержку правительства региона, за счёт чего розничная цена школьной формы для детей будет снижена.



Кроме того, в 58 регионах установлены компенсации для определенных категорий семей на подготовку к учебному году, в том числе на покупку комплекта школьной одежды, отметила зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ, координатор проекта ОНФ «Равные возможности - детям» Любовь Духанина. Как правило, эта выплата положена малоимущим семьям с тремя и более детьми. Однако есть регионы, которые установили право на получение финансовой поддержки только для семей первоклассников или для тех, где одновременно воспитываются шесть и более детей.



Формально мера поддержки имеется, но в действительности ею может воспользоваться очень ограниченное число граждан, подчеркнула Любовь Духанина.



По словам Любови Духаниной, ОНФ обратится к руководителям регионов с просьбой расширить меры поддержки семей с школьниками. Это позволит родителям лучше учитывать пожелания образовательных организаций и покупать детям более качественную форму.



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