В Улан-Удэ ищут 41-летнего горожанина

Он ушел из дома еще 23 августа и до сих пор не вернулся







В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 41-летнего жителя города Баясхалана Дамбаева, который 23 августа ушел из дома на улице Гражданской и до настоящего времени не вернулся.

Мужчина является уроженцем с. Дырестуй Джидинского района.



Приметы: азиатской внешности, рост около 175 см, на вид около 40 лет, среднего телосложения, волосы черные.

Был одет: футболка поло ярко-синего цвета, шорты синие, сумка светло-синего цвета (перекинута через плечо), тапочки резиновые черные.



При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(924)555-97-55, 8(9025)32-89-58, 8(964)406-96-02, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии

