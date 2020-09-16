Найден вариант ликвидации фенольного озера в Улан-Удэ

После общественных слушаний проект будет направлен в Главгосэкспертизу



В Улан-Удэ на общественных слушаниях представили проект рекультивации фенольного отстойника на территории Улан-Удэнского локомотиво-вагоноремотного завода (ЛВРЗ). В обсуждении проекта, разработанного АО «Желдорреммаш» совместно с ОАО «РЖД», приняли участие представители властей Бурятии, а также научные и общественные организации.



Для ликвидации очага загрязнения был выбран наиболее целесообразный с эколого-экономической точки зрения проект. Площадку обезвреживания предполагается обустроить непосредственно на территории отстойника, что позволит минимизировать негативное воздействие на дорожно-транспортную сеть и атмосферный воздух, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Для утилизации каменноугольной смолы и сильнозагрязнённых грунтов планируется использовать установки термической деструкции (УТД). Пройдя через них, очищенный грунт будет возвращаться обратно в котлованы. Для обработки поверхностных стоков фенольного отстойника будет применен процесс фильтрации и термического обезвреживания.



Выбранное техническое решение подтверждено результатами научных исследований. Проект разработан с использованием наилучших доступных технологий, которые позволяют достигнуть минимального уровня воздействия на окружающую среду, а также соответствуют всем установленным экологическим требованиям.



После общественных слушаний проект ликвидации фенольного отстойника будет направлен на прохождение Главгосэкспертизы. Осуществить работы по рекультивации отстойника предполагается в течение двух лет.



Фенольный отстойник начал образовываться в 1936 году в результате работы газогенераторной станции Улан-Удэнского ЛВРЗ. Технология предполагала образование фенольных отделений, которые смешивались с холодной водой для охлаждения. С 2005 года производство обеспечивается привозным сжиженным газом. Отстойник с этого времени не используется. По результатам инженерных изысканий установленная площадь загрязнений фенольного отстойника составляет более 3,3 гектара. Глубина – от двух до четырех метров. На сегодня объем составляет 71,5 тысячи кубических метров, масса – почти 83 миллиона килограммов.



Фото: «Номер один» В Улан-Удэ на общественных слушаниях представили проект рекультивации фенольного отстойника на территории Улан-Удэнского локомотиво-вагоноремотного завода (ЛВРЗ). В обсуждении проекта, разработанного АО «Желдорреммаш» совместно с ОАО «РЖД», приняли участие представители властей Бурятии, а также научные и общественные организации.Для ликвидации очага загрязнения был выбран наиболее целесообразный с эколого-экономической точки зрения проект. Площадку обезвреживания предполагается обустроить непосредственно на территории отстойника, что позволит минимизировать негативное воздействие на дорожно-транспортную сеть и атмосферный воздух, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Для утилизации каменноугольной смолы и сильнозагрязнённых грунтов планируется использовать установки термической деструкции (УТД). Пройдя через них, очищенный грунт будет возвращаться обратно в котлованы. Для обработки поверхностных стоков фенольного отстойника будет применен процесс фильтрации и термического обезвреживания.Выбранное техническое решение подтверждено результатами научных исследований. Проект разработан с использованием наилучших доступных технологий, которые позволяют достигнуть минимального уровня воздействия на окружающую среду, а также соответствуют всем установленным экологическим требованиям.После общественных слушаний проект ликвидации фенольного отстойника будет направлен на прохождение Главгосэкспертизы. Осуществить работы по рекультивации отстойника предполагается в течение двух лет.Фенольный отстойник начал образовываться в 1936 году в результате работы газогенераторной станции Улан-Удэнского ЛВРЗ. Технология предполагала образование фенольных отделений, которые смешивались с холодной водой для охлаждения. С 2005 года производство обеспечивается привозным сжиженным газом. Отстойник с этого времени не используется. По результатам инженерных изысканий установленная площадь загрязнений фенольного отстойника составляет более 3,3 гектара. Глубина – от двух до четырех метров. На сегодня объем составляет 71,5 тысячи кубических метров, масса – почти 83 миллиона килограммов. «Номер один» подробно рассказывал об истории этой экологической «бомбы» в центре столицы Бурятии Фото: «Номер один»