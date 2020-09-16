16.09.2020
Огнеборцы отстояли жилой дом в Кырене

Огнеборцы отстояли жилой дом в Кырене

Огнем уничтожено зимовье и повреждена баня

В Бурятии в райцентре Кырен Тункинского района накануне вспыхнул  пожар на территории частного домовладения. До прибытия пожарных соседи обливали водой конструкции дома, находящегося в 5 метрах от места возгорания, чтобы предотвратить переход огня.  

Пожарные прибыли через три минуты после получения информации о ЧП, к этому моменту горели баня и зимовье, и, несмотря на усилия соседей, существовала угроза распространения огня на жилой двухквартирный дом.

Огнеборцы встали на защиту жилого строения. После 33 минут с начала тушения они ликвидировали возгорание.  В результате пожара огнем уничтожено зимовье, повреждена баня снаружи на площади 10 квадратных метров.

Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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