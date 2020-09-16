Огнеборцы отстояли жилой дом в Кырене

Огнем уничтожено зимовье и повреждена баня



В Бурятии в райцентре Кырен Тункинского района накануне вспыхнул пожар на территории частного домовладения. До прибытия пожарных соседи обливали водой конструкции дома, находящегося в 5 метрах от места возгорания, чтобы предотвратить переход огня.



Пожарные прибыли через три минуты после получения информации о ЧП, к этому моменту горели баня и зимовье, и, несмотря на усилия соседей, существовала угроза распространения огня на жилой двухквартирный дом.



Огнеборцы встали на защиту жилого строения. После 33 минут с начала тушения они ликвидировали возгорание. В результате пожара огнем уничтожено зимовье, повреждена баня снаружи на площади 10 квадратных метров.



Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС



