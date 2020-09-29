Сотрудники угрозыска Бурятии задержали мошенницу, якобы продававшую собак

Оперативникам пришлось выехать в Братск, откуда злоумышленница обманывала жителей Улан-Удэ





Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по Улан-Удэ задержали в Братске (Иркутская область) 34-летнюю местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве, сообщили в МВД по Бурятии.

Отметим, что пострадавшие знали о подобных интернет-мошенничествах, но доверились женщине.









Братчанка в марте текущего года на одном из популярных сайтов объявлений опубликовала объявление о продаже щенка йоркширского терьера. Связавшейся с ней улан-удэнке она рассказала, что может доставить собаку, но для этого необходимо сделать предоплату в сумме пяти тысяч рублей. Однако после получения денежных средств «продавец» заблокировала входящие сообщения от покупательницы и перестала отвечать на звонки.В июле злоумышленница также опубликовала на сайте объявление о продаже щенка французского бульдога. Связавшись с покупательницей из Улан-Удэ, братчанка попросила перевести на банковский счет более 32 тысячи рублей за щенка и доставку. После получения денежных средств злоумышленница также заблокировала покупательницу и не отвечала на телефонные звонки.Возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство. В настоящий момент устанавливается причастность гражданки к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.По месту жительства у злоумышленницы изъято несколько банковских карт, сотовых телефонов, сим-карт и денежные средства.МВД Бурятии напоминает: помните, если сделка вызывает малейшее сомнение – откажитесь от нее.Чтобы не стать жертвой мошенников в сети интернет, при покупке товара или услуг необходимо соблюдать правила:-Нельзя передавать предоплату и соглашаться на сомнительные условия сделки;-Нельзя передавать свои личные данные – номер паспорта, реквизиты банковской карты и т.д;-Нельзя переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях от продавца товаров.Фото: МВД по Бурятии