Бурятский олигарх построил бизнес на чужом изобретении

Откровения обманутого ученого

Светлана Дамбинова прославилась на весь мир открытиями в области изучения мозга человека. 42 международных патента, касающихся биотехнологии, иммунологии, фармацевтической и пищевой промышленности. Имя - известное во всем мире как один из признанных ученых нейрохимиков – исследователей мозга человека. Выходец из глубинки Светлана Дамбинова своим примером доказала, что можно добиться высот только своим трудом и интеллектом. Несмотря на то, что много лет назад она уехала из Бурятии, Дамбинова считает себя патриотом республики. В свой 71 год Светлана Александровна по-прежнему полна сил и энергии и готова претворять в жизнь новые идеи и планы.Мои родители были служащими и прошли всю войну вместе на японском фронте. Родилась я в Иркутской области, куда родители переехали из Монголии в 1949 году. Окончила с медалью среднюю школу №35 г. Улан-Удэ.Будучи медицинским работником, моя мама мечтала для меня о карьере доктора. Я и стала доктором наук, только биохимиком-исследователем мозга человека.Самым большим везением считаю свою встречу в 1976 году с директором Института экспериментальной медицины, академиком Натальей Бехтеревой. Она после успешной защиты кандидатской диссертации предложила мне работу в своем отделе. Впервые в истории ИЭМа я, как молодой специалист, получила квартиру на Васильевском острове в Ленинграде, тогда закрытом городе. В эти же годы Наталья Петровна открыла для меня группу по изучению функциональной нейрохимии, позже переросшую в лабораторию молекулярной нейробиологии при Институте мозга человека РАН (Санкт-Петербург).Такие серьезные «авансы» требовали максимальной отдачи в исследованиях. Оптимизм и энтузиазм Бехтеровой и сотрудников моей лаборатории помогали преодолевать трудности, связанные с недостатком финансирования, отсутствием необходимых реагентов и современного оборудования. Мы находили выход из тупиков за счет сотрудничества с другими лабораториями как в стране, так и за рубежом.Только после получения пенсии в России, реальные размеры которой ниже прожиточного минимума в стране, я, наконец, решилась принять приглашение от университета в США.Трудясь на трех работах по грантам, с удивлением обнаружила, что в пенсию по старости вошел только стаж научной работы в Институте мозга человека. Надеюсь, что положение исправится и у многих пенсионеров будут увеличены пенсии за счет пересмотра стажа работы в СССР.Жизнь российского ученого за рубежом непростая, но у меня получилось наладить сотрудничество с разными университетами и выдающимися учеными и практиками в США. Результатом почти 40-летних совместных научных исследований (с российскими и зарубежными учеными) является восемь книг, более 350 публикаций в профессиональных и клинических журналах и 42 международных патента на изобретения. Кроме того, несколько моих изобретений внедрены в фармацевтическую промышленность РФ, Европы и США.Я занялась проблемой поражений мозга от ЧМТ и инсультов, потому что встретилась с этой проблемой в семье и у родственников. Моя мама была прикована к постели долгих 12 лет и перенесла три инсульта.Сердечно-сосудистые заболевания лидируют в списке причин смертности. Ежегодно от инфаркта умирают 7,4 млн человек, от инфаркта мозга (ишемического инсульта, когда в одном из участков мозга нарушается кровообращение - 85% случаев, и гемморагического, когда есть внутримозговое кровоизлияние - 15%) - 6,7 млн человек. Если ничего не изменится, смертность от инсульта в ближайшие десять лет вырастет по миру на 12%, а в развивающихся странах - на 20%, особенно в условиях вирусных пандемий.Картина столь удручающая во многом потому, что диагностировать инсульт очень сложно. При этом у врачей есть лишь четыре-шесть часов на то, чтобы ввести в организм тромболитик - вещество, растворяющее тромб, закупоривший сосуд, или сделать операцию, чтобы удалить его хирургически.Получается, времени на принятие решения остается мало, а предварительная диагностика устанавливается только по совокупности косвенных признаков. Точный диагноз можно поставить с помощью компьютерного томографа или МРТ, но эти аппараты не всегда доступны и требуют временных затрат – бригады скорой помощи массово с ними не работают. Поэтому мы разработали и запатентовали быстрый диагностический тест, который может быть применен в скорой помощи для определения выбора в том, куда везти больного: в сосудистый центр, нейрохирургию или кардиологический стационар.Новый экспресс-гемотест напоминает тест на беременность. Из пальца берется капля крови, она наносится на полоску из микроцеллюлозы с золотыми наночастицами, несущими уникальные реагенты. Если в крови есть антигены, происходит реакция (связывание антител с антигенами). Результат известен через три минуты. Изменение цвета полоски отражает степень ишемизации мозга. Стоимость анализа сейчас составляет около 600 рублей, но при масштабировании и автоматизации производства цена может быть снижена до 100 рублей.Метод проходит апробацию в Москве, Санкт-Петербурге, Бурятии и Томской области. Пилотное производство тест-полосок выполняется компанией ООО «ДРД» (исполнительный директор А. Жимбиев) в Сколково, Москва.У нас есть реальные примеры успешной работы теста у больных в отделениях интенсивной терапии инсультов в Питере, Москве, Атланте.К примеру, в США удалось спасти жизнь больному, находившемуся в коме. В Америке без установления диагноза пациента на искусственном дыхании держат только 48 часов. Далее необходима оплата дорогостоящего лечения страховыми компаниями или родственниками. В случае отсутствия решения пациента отключают от аппаратов жизнедеятельности. К слову, когда больной находится на аппаратах поддержки жизнеобеспечения, ему не могут сделать КТ или МРТ. Наш тест на инсульт дважды показал отсутствие инсульта у пациента госпиталя Эмори. Доктор на основании нашего и других лабтестов продлил пациенту применение аппарата искуственного дыхания на дополнительное время. Через 51 час после доставки в реанимацию он начал дышать самостоятельно и пришел в сознание с вопросом: «Где моя жена?». Клинические обследования, включая МРТ, подтвердили отсутствие инсульта.Этот тест не только помогает поставить диагноз «ишемический инсульт», но также исключить лиц с похожими неврологическими симптомами, у которых должно быть другое лечение. Для них ошибочное применение тромболитиков может привести к геморрагическому инсульту.Другой случай был с пациентом, которому сделали анализ на инсульт в качестве контроля. У него оказались высокие показатели нашего теста, указывающие на риск инсульта в ближайшие три месяца. Когда он обратился к кардиологам, срочное МРТ сердца обнаружило 95% окклюзии сердечной аорты, и через несколько часов ему проведено стентирование. После этого события пациент благополучно жил и работал до преклонного возраста.Внедрением моих изобретений параллельно занимаются компании за рубежом. Что касается Бурятии, здесь внедрением изобретения занимается ООО «ДРД», специально созданное под сколковский проект. Первые три года успешного продвижения разработок привели к утверждению теста на инсульт в Росздравнадзоре, и он был поддержан Неврологическим обществом РФ и Минздравом. Однако последующее сотрудничество с молодым руководством ООО «ДРД» (г. Улан-Удэ) стало разочаровывать. К сожалению, были нарушены договоренности и не выполнены подписанные договоры. Кроме того, очевидно, недостаточная компетенция приводит к ошибочным решениям, а самомнение, родившееся на волне успехов, - к отсутствию серьезных инвесторов.Руководство сделало все возможное, чтобы мы с биотехнологом Галиной Изыкеновой вышли из состава учредителей компании, несколько раз менявших устав ООО «ДРД» под личные интересы. Создается впечатление, что организуются новые компании в разных странах (Китае, Израиле, РФ, Великобритании), которые будут продолжать производство без вовлечения изобретателей и Республики Бурятия, несмотря на существенную господдержку. Наиболее досадным в развитии наукоемкого бизнеса в РФ является открытое неуважение менеджеров к интеллектуальной собственности, достижениям ученых, образованию и знаниям. Это так называемый современный принцип «бизнеса по-российски» с организацией хитроумных схем и стремлением к созданию начального капитала любой ценой.Каждый раз, приезжая в Бурятию, я посещаю Иволгинский дацан и, конечно, озеро Байкал. Являюсь одним из учредителей дацана в Санкт-Петербурге. В Атланте у меня есть возможность посещения лекций Его Святейшества Далай ламы в университете Эмори, где является почетным профессором теологии, и особенно он интересуется науками о мозге и сознании. Стараюсь по возможности помогать буддийскому духовенству как в Санкт-Петербурге, так и за рубежом.Последний раз была в Улан-Удэ в 2015 году и порадовалась существенному развитию города, республиканской больницы и университета. Расстроили провинциальный вид аэропорта, дороги и транспорт в республике.Личное счастье нашла давно, еще в годы аспирантуры в Ленинграде. Работая у Бехтеревой, познакомилась с кубинским специалистом Марио Эстевес Баесом, приехавшим на повышение квалификации. 15 лет счастья трудно забыть. Но в 1992 году мы вынуждены были расстаться, поскольку я не могла поехать на Кубу из-за прикованной к постели, больной инсультом мамы, а он, как военный медик, не мог остаться в СССР.Только через 30 лет встретила его снова в Гаване на конференции уже как всемирно признанного ученого в области нейрофизиологии мозга, академика Международной академии космонавтики. Недавно, в сентябре 2020 года, Академия наградила его премией наук о жизни в космосе.Сейчас у меня большая интернациональная семья (православные, иудеи, буддисты и католики), пять взрослых детей, четыре внука и две крохи правнучки. В свободное время много читаю: профессиональную, классическую, художественную литературу. Слушаю музыку, с удовольствием занимаюсь семьей, внуками и правнуками.Долгосрочные планы не строю – жизнь скоротечна и, к счастью, конечна. Однако жизнелюбие и научная любознательность помогают мне обучаться испанскому для общения с кубинскими родственниками. Известно выражение Натальи Бехтеревой: «Умные и веселые живут долго, развивая мозг до преклонного возраста», поэтому не отказалась от приглашения Atlantic Florida Univ продолжить исследования по риску заболеваний малых сосудов при пандемиях.Недавно сдала в публикацию учебник для Nova Science Publishing, New York, он будет издан в конце 2020 года. Кроме того, на 2021-й запланирован тематический выпуск журнала Frontiers in Neurology по биомаркерам сотрясений мозга. В будущее смотрю с оптимизмом. Стареть уж точно некогда...Василиса Шишкина, «Номер один».