16.10.2020
Упрдор «Южный Байкал» поздравил дорожников Бурятии с наступающим праздником

Упрдор «Южный Байкал» поздравил дорожников Бурятии с наступающим праздником

День работников дорожного хозяйства отмечается 18 октября

 

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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