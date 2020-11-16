Об эвенкийском селе в Бурятии появилась песня

Аранжировку для нее сделал известный певец Алагуй





Выходцы из поселения Алла Курумканского района Бурятии завершили работу над одноименной песней. Она посвящена родному селу на реке Алла, природе родного края.

- Алла – такое место, куда все время тянешься душой, всем сердцем. Каждый раз приезжая, смотришь, что нового, что изменилось. Приглядываешься к людям – землякам, односельчанам. И каждый раз все равно находишь что-то, что задевает за душу. Хотя я больше тридцати лет живу с мужем в Нижнеангарске, все равно, зов крови, хочется домой. Мне не хватает моей родины, - говорит Елена Загулова.









Автор строк – бывший работник северобайкальского детского эвенкийского центра «Синильга», поэтесса Елена Загулова. Музыку писал другой уроженец Аллы - хормейстер республиканского центра эвенкийской культуры «Арун» Алексей Санжиев. Аранжировки сделал известный бурятский певец Алагуй.Елена Загулова уже много лет живет в Северо-Байкальском районе, посетить Курумканский район удается очень нечасто. Тоска по малой родине вдохновила посвятить ей стихи.- Слова были написаны более шести лет назад. Я решила сделать песню, и стала искать, кто помог бы сочинить музыку. Хотела, чтобы ее писал человек, который тоже там жил и знает те места, чтоб он тоже их любил. Так я вышла на Алексея Санжиева, мы с детства знакомы, наши родители были дружны. Прислала ему стихи, он заинтересовался, сказал, что будет думать. В феврале мы начали работу над песней – сначала правили текст, а летом мы уже слушали музыку, подбирая подходящую, - рассказывает Елена Загулова.Полностью работы над песней завершились в октябре. Предполагался концерт-презентация в доме культуры Аллы, но эпидемия коронавируса отменила эти планы. Тем не менее, земляки из Аллы смастерили на песню клип с видами аллинского аршана, который уже распространяется в соцсетях. В дальнейших планах – перевести песню на бурятский и эвенкийский языки, но, по словам Елены Загуловой, она владеет ими лишь на бытовом уровне. Тем не менее, песня может стать своего рода гимном отдаленного северного поселка.Алла (от эвенкийского «олло» - «рыба»), оно же Дырен – село в Курумканском районе Бурятии, центр сельского поселения «Дырен эвенкийское». Расположено в междуречье рек Алла и Сухотка, притоков Баргузина, в юго-восточной стороне от Баргузинского тракта. Считается одним из мест компактного проживания эвенков-мурченов – т.н. «конных эвенков».Фото: из архива ГРЦЭК «Арун»