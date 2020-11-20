Забайкалье прирастает тройнями

Вторая тройня края родилась в Агинске
Два сына и дочка родились в семье Романа и Ирины из поселка Агинское. Тем самым количество детей в семье в один день увеличилось почти вдвое, сообщил департамент ЗАГС Забайкальского края.
«У Романа и Ирины уже есть четыре сына - рассказывает заведующая отделом ЗАГС Агинского района Евгения Балданова. – Новорожденные из тройни стали пятым, шестым и седьмым ребенком. Родители воспитывают детей в дружеской атмосфере. Отец семейства трудится на почте. Это очень позитивный молодой человек, он знаком почти всем жителям поселка, всегда интересуется проблемами, поддерживает односельчан добрым словом. Мама находится дома и оберегает семейный очаг, воспитывает своих сорванцов. Мы очень рады за их семью».
Семья имеет статус многодетной и получает положенные выплаты. По данным единого Госреестра, в 2020 году на территории края эта тройня – вторая по счету.
Фото: 75.ru
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