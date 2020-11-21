В Бурятии за сутки прибавилось еще 274 пациента с COVID-19

Ежедневное число вновь заболевших в республике не снижается



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 21.11.2020 зарегистрировано 16 740 заболевших COVID-19, среди них 274 за последние сутки.



57% (9546) инфицирования приходится на жителей г.Улан-Удэ. Из 274 новых случаев COVID-19: 228 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 8360 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 159 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 11205 (+349) человек. Дополнительно снято с наблюдения 976 пациентов.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 2195 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 32), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1679. В отделениях реанимации находится 106 пациентов (из них старше 65 лет – 51), на ИВЛ 52 пациентов (из них старше 65 – 27), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 34.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2826 коек, занято – 2195, свободно - 631 койка. Занятость коечного фонда составляет 77,7%.



Амбулаторное лечение проходят 2996 пациентов с COVID-19, наблюдается 13114 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 344 (+10) человек.



