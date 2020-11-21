В Бурятии приостановлена работа крупных салонов связи

Там выявлены нарушения требований по профилактике COVID-19



Должностными лицами Роспотребнадзора по Республике Бурятия продолжаются мониторинговые обследования объектов торговли по вопросам профилактики COVID-19, в том числе Федеральных ритейлеров. Так, в ТРЦ «Capital Mall» в салонах связи «Мегафон» и «Связной» установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике COVID-19. В салонах отсутствовали бактерицидные рециркуляторы и термометры для организации «входного фильтра».



По выявленным фактам Управлением Роспотребнадзора по РБ в отношении данных салонов связи была применена мера обеспечения в виде временного запрета деятельности. В отношении хозяйствующих субъектов (АО «Мегафон» и ООО «Сеть салонов «Связной») решениями Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ работа указанных салонов связи была приостановлена в административном порядке на срок до 30 суток.



Аналогичные нарушения обязательных к исполнению требований были выявлены в салоне «Связной» в ТРЦ «Пиплс Парк». По факту нарушений деятельность объекта временно приостановлена. Материалы административного дела по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ направлены в Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ, сообщает Управление Роспотребнадзора по Бурятии.



