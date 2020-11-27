Коронавирус пошел в районы Бурятии

Доля заболевших сельчан резко выросла





27 ноября на заседании Республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Управления Роспотребнадзора Бурятии представило итоги мониторинга заболеваемости COVID-19.

За прошедшие 2 недели заболеваемость в целом по республике характеризовалась стабильно высокими показателями без тенденции к росту.- Отмечается незначительное снижение интенсивности эпидемиологического процесса в период с 16 по 26 ноября, суточного темпа прироста с 1,8 до 1,5 и коэффициента распространения - с 1,1 до 1,0. При этом регистрируется тенденция к росту заболеваемости в районах республики. Если в начале месяца доля больных, проживающих в районах, составляла 24%, то на сегодня этот показатель равен 37%, - отметила заместитель руководителя ведомства Валентина Бальжанова.При этом меняется возрастная структура инфицированных. Основная доля заболевших приходится на возрастную группу 65 лет и старше (16% от всех случаев заражения) и на возрастную группу от 50 до 64 лет (34% от общего числа инфицированных). Наименьшая заболеваемость регистрируется среди детей до 17 лет.Также в Бурятии снизилась занятость коечного фонда. Если 16 ноября этот показатель составлял 84,5%, то по состоянию на 27 ноября он составил 75,4%.«На сегодняшний день ПЦР-лаборатории республики ликвидировали скопившиеся очереди и результат исследования получают в течение 48 часов. Охват тестированием методом ПЦР в республике составляет 668,3 при нормативе не менее 200 на 100 тысяч населения. По данному показателю Бурятия входит в топ-15 регионов России с высоким уровнем обследования методом ПЦР», - отметили в Роспотребнадзоре.Фото: Роспотребнадзор Бурятии