В Улан-Удэ возобновились полеты на Ольхон

Рейс длится всего 40 минут

В Бурятии набирают популярность полеты на Байкал. С 9 января возобновились рейсы из Улан-Удэ на остров Ольхон.



Полеты в Хужир - в пятницу и воскресенье в 17:00, из Хужира в 18:10. Полеты выполняются на самолёте L–410. Время в пути: 40 минут – Хужир. Стоимость билета в одну сторону: 2500 рублей – Хужир.





