Центру восточной медицины в Улан-Удэ поручено заняться ветеранами

Глава Бурятии поручил приоритетно обеспечить медицинскую реабилитацию ветеранам войн



Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение министерствам социальной защиты и здравоохранения республики при возобновлении реабилитационных программ в Центре восточной медицины обеспечить полный объем необходимой плановой медицинской помощи ветеранам войн.



В настоящее время госпиталь для ветеранов войн перепрофилирован в «ковидный» стационар, и ветераны, нуждающиеся в реабилитации, будут госпитализироваться в Центр восточной медицины. С 18 января центр возобновляет работу по основному профилю. В нем сворачиваются инфекционные койки и проводятся дезинфекция и ремонты.



«Госпиталь для ветеранов войн сейчас занят под «ковидный» госпиталь. Необходимо особое внимание направить на ветеранов, которые получали плановое лечение там, и обеспечить его в полном объеме в условиях Центра восточной медицины. Прошу министерства совместно организовать работу», - цитирует главу Бурятии его пресс-служба.



Напомним, госпиталь для ветеранов войн перепрофилирован в «ковидный» стационар весной прошлого года. Всего на оснащение перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций республики из федерального бюджета направлено более 402 миллионов рублей, что позволило обеспечить их необходимым медицинским оборудованием и организовать кислородоснабжение в стационарах.



Центр восточной медицины - единственная государственная медицинская организация в России, которая оказывает услуги, основанные на интеграции знаний современной и традиционной медицины. Сейчас он участвует реализации нацпроекта «Здравоохранение», а именно в развитии экспорта медицинских услуг. Пациентам предлагаются уникальные в стране лечебные практики, в том числе включающие применение фитотерапии, свойства термальных источников и использование современных аппаратов для реабилитации. Ежегодно в центре проходят лечение свыше 3,5 тысячи пациентов.



Фото: egov-buryatia.ru



